پایان سفر وزیر ورزش با بازدید از مراکز ورزشی باکو

وزیر ورزش در آخرین برنامه سفر دو روزه خود به جمهوری آذربایجان، از مجموعه‌های ورزش‌های آبی، ورزش‌های ساحلی، کارتینگ و سالن ملی ژیمناستیک باکو بازدید کرد.

احمد دنیامالی در آخرین روز حضور خود در باکو، با حضور در مجموعه‌های تخصصی ورزش‌های آبی، ورزش‌های ساحلی، کارتینگ و سالن ملی ژیمناستیک، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، امکانات و روند توسعه زیرساخت‌های ورزشی جمهوری آذربایجان قرار گرفت. وزیر ورزش و جوانان در بازدید از مرکز ورزش‌های آبی باکو، از بخش‌های مختلف این مجموعه شامل استخرهای مسابقاتی، سالن‌های جانبی و امکانات پشتیبانی دیدن کرد. مسئولان این مجموعه اعلام کردند با توجه به میزبانی رقابت‌های شنای قهرمانی جهان در مهرماه سال جاری، عملیات بازسازی و بهسازی بخش‌های مختلف این مرکز، به‌ویژه سالن اصلی شش هزار نفری، با هدف آماده‌سازی برای این رویداد بین‌المللی در حال انجام است.

دنیامالی همچنین از مجموعه ورزش‌های ساحلی، پیست کارتینگ و سالن ملی ژیمناستیک جمهوری آذربایجان بازدید کرد و در جریان برنامه‌های این مراکز برای توسعه ورزش قهرمانی، استعدادیابی و میزبانی مسابقات بین‌المللی قرار گرفت. سفر دو روزه وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان با برگزاری دیدارهای دوجانبه، امضای سند برنامه اجرائی همکاری‌های ورزش و جوانان دو کشور برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ و بازدید از مهم‌ترین مجموعه‌های ورزشی باکو به پایان رسید؛ سفری که گام مهمی در مسیر تقویت همکاری‌های مشترک و توسعه دیپلماسی ورزشی میان تهران و باکو ارزیابی می‌شود.