۳ دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال

در فیفا دی

فدراسیون فوتبال به دنبال برگزاری سه دیدار تدارکاتی برای تیم ملی در فیفای دی پیش رو است.

بر اساس تقویم فیفا، اولین فیفا دی پیش روی ایران پیش از جام ملت‌های ۲۰۲۷، از ۳۰ شهریور تا ۱۴ مهر ماه خواهد بود و مسئولان فدراسیون فوتبال به دنبال این هستند در این بازه زمانی سه دیدار تدارکاتی برای تیم ملی فراهم کنند.

آن‌طور که شنیده می‌شود، عراق یکی از گزینه‌های بازی دوستانه با ایران است، البته فدراسیون این کشور اعلام کرده به دنبال برگزاری تورنمنتی چهارجانبه در این فیفادی است و اگر این تورنمنت قطعی شود، تیم ملی ایران در آن شرکت خواهد کرد.

از طرف دیگر، اگر ایران در تورنمنت عراق شرکت نکند، دو تیم آسیایی و یک تیم آفریقایی حریفان تدارکاتی ایران در فیفای دی پیش رو خواهند بود.

برگزاری دیدارهای پرسپولیس و استقلال

در ورزشگاه شهدای شهر قدس

ورزشگاه محل برگزاری 6 مسابقه از هفته‌های اول تا سوم لیگ برتر فوتبال فصل 06-1405 اعلام شد.

با اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، دیدار دو تیم فوتبال استقلال و مس شهر بابک از هفته نخست لیگ برتر، ساعت 19:30 روز جمعه 23 مرداد در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود.

همچنین مسابقه دو تیم استقلال و سپاهان اصفهان ساعت 19:30 روز یک‌شنبه اول شهریور در ورزشگاه شهدای شهر قدس انجام خواهد شد. دیدار هفته اول استقلال خوزستان مقابل آلومینیوم اراک ساعت 20 در روز جمعه 23 مرداد و هفته سوم استقلال خوزستان و نساجی مازندران ساعت 20:30 روز اول شهریور در ورزشگاه پاس تهران برگزار می‌شود.

مسابقه دو تیم پرسپولیس و استقلال خوزستان ساعت 19:30 چهارشنبه 28 مرداد در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود.

همچنین مسابقه پیکان و گل‌گهر سیرجان ساعت 19:15 سه‌شنبه

27 مرداد در ورزشگاه پاس تهران انجام می‌شود.

فریبا: بازیکنان جوان استقلال

از فرصت استفاده کنند

بهتاش فریبا، عضو کمیته فنی استقلال، جدایی رامین رضاییان را ناشی از اختلاف مالی قابل‌توجه میان این بازیکن و باشگاه دانست و گفت رضاییان با استفاده از بند فسخ قرارداد از استقلال جدا شد. او تأکید کرد پرداخت مبلغی بالا برای حفظ این بازیکن می‌توانست تعادل و همدلی تیم را تحت تأثیر قرار دهد.

فریبا درباره بسته ماندن پنجره نقل‌وانتقالات استقلال نیز گفت مدیران باشگاه برای باز شدن پنجره تلاش کردند، اما این اتفاق رخ نداد و تیم باید با همین نفرات فصل را ادامه دهد. او معتقد است اسکلت اصلی استقلال حفظ شده و بیشتر بازیکنان فصل گذشته در تیم باقی مانده‌اند.

عضو کمیته فنی استقلال همچنین بسته بودن پنجره را فرصتی برای جوانان دانست و تأکید کرد بازیکنانی مانند مهدی قایدی و اسماعیل قلی‌زاده می‌توانند از این شرایط استفاده کنند و خودشان را نشان دهند.

به گفته فریبا، سهراب بختیاری‌زاده نیز اعتقاد زیادی به استفاده از بازیکنان جوان دارد و این نفرات می‌توانند در فصل جدید به مهره‌های مهم استقلال تبدیل شوند.

آزادی و تختی تا پایان سال

به لیگ برتر نمی‌رسند

میرشاد ماجدی، رئیس هیئت فوتبال استان تهران، اعلام کرد ورزشگاه‌های آزادی و تختی حداقل تا پایان سال امکان میزبانی از مسابقات را نخواهند داشت.

ادامه بازسازی ورزشگاه آزادی و عملیات تعویض چمن و اصلاح زیرسازی ورزشگاه تختی باعث شده این دو ورزشگاه همچنان از چرخه میزبانی خارج باشند. در این شرایط، ورزشگاه شهدای شهرقدس به گزینه اصلی برگزاری دیدارهای خانگی استقلال و پرسپولیس تبدیل شده

است.

از سوی دیگر، احتمال خروج پاس قوامین از چرخه مسابقات به دلیل زیر کشت رفتن زمین چمن، نگرانی‌ها درباره کمبود ورزشگاه در تهران را افزایش داده است. ماجدی ابراز امیدواری کرد این اقدام به تعویق بیفتد تا مسابقات لیگ با مشکل میزبانی مواجه نشود.

اتهام رابطه غیراخلاقی اینفانتینو

رئیس فیفا متهم به این شده که با یکی از کارکنان یوفا رابطه‌‌ غیراخلاقی داشته است.

انتقادها و فشارها روی جانی اینفانتینو در پی ناکامی در پیشبرد طرح پیشنهادی اخیرش با نام «فیفا فوروارد اینترپرایز» که طبق ادعای او، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) و ذی‌نفعان آن می‌توانستند سرمایه‌ای

4.2 میلیاردی از فروش بیش از 20 درصد از سهام جام جهانی به سرمایه‌گذاران خارجی جذب کنند، در حالی رو به افزایش است که حالا خبر می‌رسد متهم به داشتن رابطه‌ با یکی از اعضای یوفا شده است.

به نوشته نشریه انگلیسی «تلگراف»، جانی اینفانتینو متهم شده که در زمان تصدی پست دبیرکلی اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) با یکی از کارمندان رده‌پایین فیفا رابطه غیراخلاقی داشته است.

گفته می‌شود این خانم در طول این رابطه، به یک سمت مدیریتی پردرآمد منصوب شده است. پس از قطع همکاری او، اینفانتینو ظاهراً به این فرد کمک کرده تا شغل پردرآمد دیگری به دست آورد و همچنین حق‌الزحمه‌ای برای او از محل بودجه یوفا تنظیم کرده است؛ بودجه‌ای که در غیر این صورت می‌توانست صرف توسعه فوتبال پایه در سراسر بریتانیا شود.

این نشریه انگلیسی همچنین گزارش داد؛ اینفانتینو 30 درصد به حقوق این خانم اضافه کرده و دستمزدش را به حدود 147 هزار پوند رسانده است. پیشرفت سریع این کارمند، باعث بروز نگرانی‌هایی در میان همکاران شده مبنی بر اینکه اینفانتینو ممکن است از موقعیت شغلی خود برای ارتقای حرفه‌ای او سوءاستفاده کرده باشد.

رئیس سوئیسی- ایتالیایی فیفا به خاطر برخی اقدامات از جمله نقض قوانین بی‌طرفی سیاسی، لغو کارت قرمز فولارین بالوگان در جام جهانی 2026، اعطای میزبانی جام جهانی 2034 به عربستان، تلاش برای 64 تیمی کردن جام جهانی 2030 و مسائلی از این دست به شدت تحت‌فشار است و بسیاری بر این باورند که او باید از سمت خود استعفا کند.