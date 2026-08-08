مخالفت آسیا با میزبانی استقلال در ورزشگاه بصره عراق تراکتور، مسابقاتش را به عمان منتقل میکند؟!
سرویس ورزشی-
مخالفت اولیه کنفدراسیون فوتبال آسیا با میزبانی استقلال در ورزشگاه بصره، مدیران این باشگاه را از پیگیری گزینه عراق منصرف نکرده است و آبیها امیدوارند با تغییر محل میزبانی تراکتور، زمینه موافقت AFC فراهم شود.
استقلال برای برگزاری دیدارهای خانگی خود در لیگ نخبگان آسیا، ورزشگاه بصره را بهعنوان گزینه اصلی در نظر گرفته بود. تراکتور نیز همین ورزشگاه را برای میزبانی مسابقات آسیایی خود پیشنهاد کرد و فدراسیون فوتبال درخواست مشترک دو باشگاه ایرانی را در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار داد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از بررسی شرایط با انتخاب بصره موافقت نکرد. علت این تصمیم، حضور تیم نیروی هوائی عراق در رقابتهای آسیایی و استفاده این تیم از ورزشگاه بصره عنوان شده است. با اضافه شدن استقلال و تراکتور، سه باشگاه باید مسابقات خانگی خود را در یک ورزشگاه برگزار میکردند و کنفدراسیون فوتبال آسیا این وضعیت را از نظر برنامهریزی و میزبانی قابل تأیید ندانست.
با وجود این پاسخ، استقلال همچنان بصره را مناسبترین گزینه میداند. نزدیکی جغرافیایی به ایران، امکان سفر آسانتر اعضای تیم و هواداران و شرایط مناسب ورزشگاه باعث شده مدیران باشگاه فعلاً از انتخاب عراق عقبنشینی نکنند. به همین دلیل استقلال از AFC خواسته است در صورت تغییر تصمیم تراکتور، درخواست میزبانی آبیها در بصره بار دیگر بررسی شود.
تراکتور در کنار عراق، کشور عمان را نیز بهعنوان یکی از گزینههای خود در نظر دارد. اگر نماینده تبریز در نهایت مسابقاتش را در عمان برگزار کند، تعداد تیمهای متقاضی استفاده از ورزشگاه بصره کاهش خواهد یافت و یکی از دلایل اصلی مخالفت AFC از میان میرود. استقلال امیدوار است در چنین وضعیتی مجوز برگزاری بازیهایش در عراق صادر شود.
باشگاه استقلال باید همزمان گزینه جایگزین خود را نیز آماده نگه دارد. امارات از کشورهایی است که برای میزبانی مسابقات آسیایی آبیها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مخالفت دوباره AFC با بصره، احتمال معرفی یکی از ورزشگاههای این کشور وجود خواهد داشت. هزینههای میزبانی، شرایط سفر و امکان حضور هواداران در تصمیم نهائی استقلال تأثیرگذار است.
قرعهکشی لیگ نخبگان آسیا روز ۲۷ مرداد برگزار میشود و استقلال و تراکتور پس از آن حریفان خود را خواهند شناخت. تا آن زمان رایزنیها برای تعیین محل بازیهای خانگی ادامه دارد و مدیران استقلال منتظر مشخص شدن انتخاب نهائی تراکتور و پاسخ تازه کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند.
درخواست میزبانی گلگهر در تاجیکستان
از سیرجان هم خبر رسید که باشگاه گلگهر سیرجان که نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا 2 خواهد بود، برای میزبانی بازیهای خود سه کشور عراق، عمان و ازبکستان را پیشنهاد داده بود.
عراق با توجه به حضور نمایندگانش در آسیا و درخواست استقلال و تراکتور تبریز برای میزبانی مسابقات خود در آسیا در این کشور با درخواست گلگهر مخالفت کرد. عمان و ازبکستان نیز اعلام کرده بودند شرایط میزبانی را ندارند. به همین دلیل، کشور تاجیکستان به عنوان میزبان بازیهای گلگهر به آسیا معرفی شده است و این باشگاه منتظر پاسخ کنفدراسیون فوتبال آسیاست.