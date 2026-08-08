پاسدار کوی محبت (حدیث دشت عشق)
شهید مدافع حرم محمد تاجبخش برادر شهید علی تاجبخش در تاریخ شانزدهم تیر سال ۱۳۶۸ دیده به جهان گشود و در دوران جوانی برای دفاع از حرم حضرت زینبکبری(س) و حضرت رقیه خاتون(س) به سوریه رفت. این دلیرمرد گتوندی در روز دوشنبه شانزدهم مرداد سال ۱۳۹۵ به همراه دوستش شهید علی عظیمی در منطقه الوعر استان تدمر سوریه به فیض شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش پس از تشییع بهعنوان نخستین شهید مدافع حرم در گلزار شهدای گتوند آرام گرفت. شهید عباس تاجبخش و سردار شهید ابراهیم تاجبخش داییهای شهید محمد تاجبخش هستند که در سال ۱۳۶۵ در نبرد با دشمن بعثی به شهادت رسیدند، همچنین عموی شهید که شهید محمد تاجبخش نام دارد نیز در دوران دفاعمقدس شربت شهادت را نوشید. شهید محمد تاجبخش در وصیتنامهاش نوشت: «من از خانوادهام میخواهم که همیشه و در همهحال با تقوا و پیرو راه اباعبداللهالحسین(ع) باشند و همیشه دنبالرو ولایتفقیه و رهبری انقلاب اسلامی باشند و من از همسرم و فرزندانم حلالیت میطلبم و امیدوارم اگر با آنها درست رفتار نکردم مرا ببخشند و از همسر و پسرم رسول میخواهم که همیشه به دخترانم کمک کنند و به آنها محبت کنند و با فامیل و اقوام خوشرفتار باشند حتی اگر آنها خدای ناخواسته بدرفتاری کنند، چون خداوند تبارکوتعالی خواهان حسن و خلق خوب است. پس با خدا باشید تا خدا با شما باشد و همیشه کمک به فقرا و مستمندان را فراموش نکنید و در ایام محرم و گرفتن مراسم عزاداری، روضهخوانی برای سالار شهیدان کوتاهی نفرمایید. در کارهای خیرخواهانه و مراسمهای مذهبی شرکت کنید. همیشه ختم قرآن در منزل برقرار کنید و از قرآن و نماز فاصله نگیرید. وصیت من به فرزندانم این است که حجاب زینبی را سرلوحه زندگی خود قرار دهید و در آخر از خداوند متعال برای سلامتی آقا امامزمان(عج) و ظهور هرچهسریعتر آقایمان دعا کنید.»