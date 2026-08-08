۷۵ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد

رئیس سازمان چای کشور از خرید بیش از ۸۹ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران استان‌های گیلان و مازندران خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۷۵ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا، «حبیب جهانساز» رئیس سازمان چای کشور با تأکید بر درجه یک بودن بخش عمده برگ سبز چای خریداری‌شده افزود: از مجموع برگ سبز خریداری‌شده، ۵۰ هزار و ۴۸۰ تن معادل ۵۶ درصد مربوط به برگ سبز درجه یک و حدود

۳۸ هزار و ۱۹۷ تن معادل ۴۴ درصد مربوط به برگ سبز درجه ۲

بوده است.

وی ارزش برگ سبز خریداری‌شده تاکنون را سه هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان، حدود ۷۵ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده و روند پرداخت مطالبات نیز ادامه دارد.

جهانساز با اشاره به سهم دولت و کارخانه‌های فرآوری چای در پرداخت مطالبات چایکاران تصریح کرد: سهم دولت از مطالبات حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون بخش قابل توجهی از آن پرداخت شده است.

وی ادامه داد: کارخانه‌های چای نیز از مجموع سهم خود، حدود ۲۸۵ میلیارد تومان به چایکاران پرداخت کرده‌اند.

رئیس سازمان چای کشور درباره میزان تولید چای خشک در سال جاری نیز اظهار کرد: تاکنون بالغ بر ۲۰ هزار و ۱۲۷ تن چای خشک از برگ سبز خریداری‌شده تولید شده است.

وی با اشاره به افزایش تولید چای خشک نسبت به مدت مشابه سال گذشته خاطرنشان کرد: میزان تولید چای خشک تاکنون نسبت به سال گذشته حدود هفت درصد افزایش داشته است که نشان‌دهنده وضعیت مناسب تولید در سال جاری است.