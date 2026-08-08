فائو پیش‌بینی کرد تولید غلات ایران در سال زراعی 2026 با عبور از متوسط پنج ساله به 21 میلیون و 600 هزار تن برسد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های موسوم به «دورنمای محصولات و وضعیت غذایی»، کل تولید غلات ایران در سال زراعی جاری را 21 میلیون و 600 هزار تن اعلام کرده است.

بر اساس پیش‌بینی فائو تولید غلات ایران در سال 2026 با افزایش 11 درصدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد.

ایران در سال پیش 19 میلیون و 500 هزار تن غله تولید کرده بود. متوسط تولید غلات ایران طی پنج سال گذشته 21 و چهار دهم میلیون تن بوده که انتظار می‌رود ایران در سال جاری بیشتر از متوسط پنج ساله غله تولید کند.

بر اساس این گزارش، تولید گندم ایران که در سال 2025 بالغ بر

12 میلیون تن اعلام شده بود، در سال 2026 با افزایش یک و هفت دهم

میلیون تنی مواجه خواهد شد و به 13 و هفت دهم میلیون تن خواهد رسید.

تولید شلتوک (پوسته) برنج در ایران نیز سه و 9 دهم میلیون تن پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل از آن تغییری نخواهد داشت.

تولید سایر غلات ایران نیز در سال 2026 با افزایش 400 هزار تنی از سه و شش دهم میلیون تن در سال 2025 به چهار میلیون تن در سال جاری می‌رسد.

فائو افزایش بارندگی‌ها به ویژه از اواسط دسامبر 2025 تا فوریه 2026 (دی‌ماه دو سال قبل تا بهمن سال گذشته) که در نتیجه آن رطوبت خاک افزایش یافته و کیفیت محصولات بهتر شده را عامل افزایش تولید غلات در ایران طی سال 2026 اعلام کرده است.

به گزارش اقتصاد معاصر، برآورد فائو نشان می‌دهد ذخایر غلات ایران در سال 2026 به 13 و سه دهم میلیون تن افزایش داشته است.

ذخایر غلات ایران در سال قبل 12 و چهار دهم میلیون تن اعلام شده بود. ایران با این حجم ذخایر غلات در رتبه سوم آسیا قرار گرفته است.

چین با ذخایر غلات 416 میلیون تنی در رتبه اول قرار داشته و هند با 83 میلیون تن در رتبه دوم از این نظر قرار گرفته است.

کشوری مثل پاکستان با جمعیتی تقریبا دو برابر ایران، یک‌چهارم ایران ذخیره غلات دارد. حجم ذخایر غلات این کشور سه و یک دهم میلیون تن اعلام شده است.

میزان ذخایر غلات اندونزی 10 میلیون تن، فیلیپین سه و هفت دهم میلیون تن، کره جنوبی سه و هفت دهم میلیون تن و ترکیه

پنج و 9 دهم میلیون تن برآورد شده است.

کل ذخایر غلات جهان در سال جاری نیز 949 میلیون تن بوده که یک و نیم درصد از این رقم به ایران اختصاص داشته است.