وصول 13 میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی
سرویس اقتصادی-
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه میزان بدهی شرکت ملی نفت بیش از ۱۷ میلیارد دلار است؛ افزود: 12 میلیارد و 800 میلیون دلار از مطالبات صندوق وصول شده است.
به گزارش کیهان، مهدی غضنفری در نشست خبری درباره مطالبات صندوق توسعه ملی اظهار کرد: حدود پنج سال قبل قول دادیم که نگذاریم صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی مواجه شود. مهمترین کاری که باید انجام میدادیم این بود که مطالبات را بازپس بگیریم.
او افزود: بر این اساس سالانه بیش از دو میلیارد دلار پول را پس گرفتیم که در حال حاضر به
12 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده است.
۲۲ میلیارد و 300 میلیون دلار هم مطالبات سررسید گذشته داریم که ۱۷ میلیارد و 300 میلیارد دلار آن مربوط به شرکت ملی نفت است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی درباره بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی گفت: میزان بدهی شرکت ملی نفت بیش از
۱۷ میلیارد دلار است و اخیراً بانک صنعت و معدن بابت بدهی یک میلیارد دلاری اقدام به انسداد حسابهای شرکت ملی نفت کرد.
غضنفری در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود این میزان بدهی، همچنان تسهیلات ارزی در اختیار این شرکت قرار گرفته، افزود: نکته اول این است که این مبلغ وام فقط در سال ۱۳۹۰ دریافت نشده؛ بلکه از سال ۱۳۹۰ به بعد، به تدریج تسهیلات پرداخت شده و تا سال ۱۳۹۷ نیز سررسید نشده بود. این بدهی با عاملیت ۱۰ بانک ایجاد شده است.
صندوق ارتباطی با تراستیها ندارد
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه بدهی شرکت ملی نفت به صندوق ارتباطی با پرونده تراستیهای نفتی ندارد، ادامه داد: شرکت نفت، منابع را برده و سرمایهگذاری کرده که ما معتقدیم اصل سرمایهگذاری کار خوبی بوده و اکنون میگوییم سهم صندوق از بازگشت سرمایهگذاریها باید به ما پرداخت شود. غضنفری افزود: اینکه شرکت ملی نفت با تراستیها پروندههایی دارد یا اشتباهاتی در این زمینه انجام شده، موضوعی مربوط به نفت یا بانکهاست و ما در قصه تراستیها هیچ جایگاهی نداریم و هیچوقت نیز با آنها همکاری نکردهایم.
او تصریح کرد: دلیل آن هم این است که منابع ارزی ما نزد بانک مرکزی است و اینکه بانک مرکزی منابع را از طریق چه کسانی با شرکت ملی نفت جابهجا میکند، اطلاعی نداریم. هیچگونه رابطهای هم بین صندوق توسعه ملی و منشأ درآمدهای نفتی وجود ندارد.
انتقاد از عدم بازگشت مطالبات صندوق
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به انتقادها درباره نحوه برخورد با بدهکاران و معوقات صندوق اظهار داشت: از ما انتقاد میشود که چرا برای معوقات برخورد نمیکنید. ما برای بازپرداخت مطالبات، مشوق تعریف کردهایم.
غضنفری افزود: طبق مصوبهای در هیئت عامل، بدهکارانی که منابع مورد مطالبه صندوق را بازگردانند؛ در پروژههای بعدی در اولویت پرداخت تسهیلات قرار میدهیم.
او با انتقاد از عدم بازگشت مطالبات این صندوق از سوی شرکتها و نهادها، تأکید کرد: تداوم این روند مانع از اجرای پروژههای بزرگ زیرساختی نظیر پالایشگاهها و نیروگاهها میشود. اگر این منابع به صندوق بازگردد، ظرفیت لازم برای احداث پنج پالایشگاه، پنج مجتمع پتروشیمی و پنج نیروگاه جدید فراهم میشود.
کمک صندوق به بازسازی و کالابرگ
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی درباره افزایش رقم کالابرگ از محل منابع صندوق توسعه ملی گفت: اساساً صندوق توسعه ملی در مورد نحوه استفاده از تسهیلاتی که دولت دریافت میکند، دخالتی ندارد. ما قرضدهنده به دولت هستیم و اینکه دولت میخواهد سهم کالابرگ را افزایش دهد یا ابتدای ماه پرداخت کند یا انتهای ماه، یا اینکه با کمبود منابع مواجه است یا خیر یا در کدام بخش از کمکها استفاده کند؛ در جریان جزئیات آن نیستیم.
غضنفری درخصوص درخواستهای اخیر برای بازسازی صنایع آسیبدیده، از موافقت صندوق با تسهیلات ارزی برای دو بانک خبر داد و گفت: ما با درخواست تأمین مالی برای بازسازی صنایع موافقت کردهایم و مسئولیت بانکی و عملیاتی این پروژه بر عهده بانکهای شهر و تجارت است. پروندههای مربوط به این تسهیلات به ارزش ۳۴۰ میلیون دلار در بانکها در حال بررسی است و به محض تکمیل مدارک و طی مراحل فنی در بانکهای عامل، فرآیند تخصیص منابع انجام خواهد شد.
پرداخت ۴۰ میلیارد دلار به 380 طرح
در این نشست محمدی؛ معاون سرمایهگذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی اظهار کرد: صندوق از ابتدای عملکرد خود تاکنون ۴۰ میلیارد دلار به بیش از ۳۸۰ طرح تسهیلات پرداخت کرده که 55 درصد آن مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی و بقیه به طرحهای نیروگاهی، آهن و فولاد، حملونقل و نقل، آب شیرینکن و سایر بخشهای اقتصادی بوده است.
همچنین سامان پیشوایی؛ مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی (سام) در این نشست با بیان اینکه از خردادماه سال گذشته در قالب اعطای تسهیلات طرحهای راهبردی، منابعی از صندوق توسعه ملی به تولید ۶۴۸ هزار بشکه نفت و گاز و ۱۵ هزار مگاوات در حوزه انرژی خورشیدی و بادی اعطا شده است.