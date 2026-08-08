قیمت بلیت اتوبوس از شهرهای مختلف به مشهد در آستانه ایام شهادت امام رئوف
قیمت بلیت اتوبوس از 7 شهر کشور به مشهد در آستانه ایام شهادت امام رضا(ع) در سایتهای معتبر فروش مشاهده شد.
به گزارش ایسنا، هر ساله روزهای پایانی ماه صفر همزمان با شهادت امام رضا(ع) تقاضای برای سفر به مشهد مقدس افزایش مییابد.
در این میان سفرهای جادهای و استفاده از اتوبوس یکی از گزینههای مورد استقبال زائران برای رسیدن به این شهر مقدس است.
بر این اساس مهدی خضری؛ معاون حمل ونقل سازمان راهداری اعلام کرد: فروش بلیت اتوبوس در مسیر تهران- مشهد برای دهه پایانی ماه صفر از دیروز آغاز شده و زائران میتوانند با مراجعه به سامانه سپاس سازمان راهداری و سایتهای معتبر فروش بلیت، نسبت به خرید اقدام کنند.
فروش بلیت رفت و برگشت زائران در این ایام هم از دیروز آغاز شده است و زائران میتوانند بلیت مورد نظر خود را از سامانه سپاس سازمان راهداری به آدرس https://sepas.rmto.ir یا درگاههای فروش بلیت تهیه کنند.
وضعیت قیمتها
براساس مشاهدات میدانی از سایتهای معتبر فروش، بلیت اتوبوس تهران- مشهد در هفته جاری با قیمت یک میلیون و ۳۱۵ هزار تومان عرضه میشود. همچنین قیمت بلیت اتوبوس اصفهان- مشهد، یک میلیون و ۹۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان است.
بلیت اتوبوس در مسیر شیراز- مشهد نیز با نرخ دو میلیون تومان عرضه میشود. قیمت بلیت اتوبوس در مسیر تبریز- مشهد دو میلیون و ۱۹۴ هزار، ساری- مشهد یک میلیون و ۳۱۹ هزار، رشت- مشهد از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۶۰ هزار و بندرعباس- مشهد نیز دو میلیون و ۱۲۰ هزار تومان
است.
همچنین به گزارش روابطعمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، مهدی خضری؛ معاون حمل ونقل این سازمان گفت: با توجه به پیشبینی اوج بازگشت زائران از ۲۳تا ۲۵ مردادماه، توصیه میکنیم مسافران ناوگان حملونقل عمومی جادهای، بلیت برگشت خود را از همان مبدأ سفر و همزمان با بلیت رفت
تهیه کنند.
او افزود: پیشبینی میشود از ظهر روز شهادت حضرت امام رضا(ع) موج بازگشت زائران آغاز شود و در روزهای پس از آن نیز ادامه داشته باشد؛ بنابراین از زائرانی که از شهرها و استانهای دور به مشهد مقدس سفر میکنند، بهویژه زائران پیاده، درخواست میکنیم؛ بلیت بازگشت خود را در همان مبدأ سفر تهیه کنند و این کار را به روزهای پایانی حضور در مشهد
موکول نکنند.
معاون حمل ونقل سازمان راهداری گفت: زائران میتوانند بلیت برگشت خود را از درگاههای فروش بلیت و [سامانه سپاس]
(https://sepas.rmto.ir/landing) سازمان راهداری و حملونقل جادهای به آدرس https://sepas.rmto.ir تهیه نمایند.