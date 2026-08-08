تشرف بیش از ۱۷ میلیون زائر به حرم امام علی(ع) در ایام اربعین

دبیرخانه آستان مقدس علوی اعلام کرد که در ایام اربعین، حدود ۱۷ و نیم میلیون زائر از حرم مطهر امیرالمؤمنین امام علی(ع) در نجف اشرف زیارت کرده‌اند.

حیدر العیساوی، عضو هیئت امنای آستان مقدس علوی، در نشست خبری مشترک با مسئولان محلی و فرماندهان امنیتی و خدماتی استان نجف گفت که بر اساس آمارهای اولیه، تعداد زائران حرم امام علی(ع) از نخستین روز ماه صفر تا پایان مراسم اربعین به حدود ۱۷ و نیم میلیون نفر رسیده است. وی تأکید کرد این آمار تقریبی است و با ادامه فرآیند پالایش و سرشماری، احتمال افزایش آن وجود دارد. العیساوی با اشاره به جایگاه نجف اشرف در مراسم اربعین گفت این شهر به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مسیرهای ورود زائران خارجی و استان‌های جنوبی عراق و همچنین محل بازگشت زائران پس از زیارت کربلا، با حجم گسترده‌ای از تردد مواجه بوده است. به گفته وی، آستان مقدس علوی در این ایام با بسیج ظرفیت‌های خود، خدماتی از جمله اسکان، توزیع غذا، خدمات پزشکی، حمل‌ونقل، تأمین امنیت و ایجاد فضاهای وضو و استراحت را برای زائران فراهم کرده است.

عضو هیئت امنای آستان مقدس علوی، هماهنگی میان این آستان، شورای استان نجف، استانداری و دستگاه‌های امنیتی، خدماتی و درمانی را از عوامل موفقیت طرح خدمت‌رسانی به زائران عنوان کرد. یوسف کنانی، استاندار نجف اشرف نیز همکاری مردم این شهر، آستان مقدس علوی، دولت فدرال و محلی و وزارتخانه‌های پشتیبان را در ارائه خدمات به زائران، عامل موفقیت طرح زیارت اربعین دانست.