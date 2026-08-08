«موسی» و «سلمان فارسی» عیدی تلویزیون!

رئیس سیمافیلم از امیدواری برای پخش سریال‌های «موسی کلیم‌الله» و «سلمان فارسی» تا پایان سال خبر داد.

مهدی نقویان رئیس سیمافیلم درباره زمان پخش سریال‌های الف ویژه سازمان به مهر بیان کرد: بنا بود سریال «موسی کلیم‌الله» و «سلمان فارسی» هر ۲ امسال به پخش برسند، اما ۲ جنگ تحمیلی که رخ داد، همه برنامه‌ریزی‌های کشور، از جمله برنامه‌ریزی‌های تلویزیون و آنتن را تحت تأثیر قرار داد. هم بنای تیم تولید و هم سیاست مدیریتی سازمان این بود که موانع برطرف شود و آثار امسال روی آنتن بروند. البته هنوز ناامید نیستیم و اگر شرایط به روال طبیعی پیش برود، امیدواریم این آثار تا اواخر سال به پخش برسند. نقویان با اشاره به سریال‌های مرتبط با جنگ گفت: فصل دوم «سرو، سپید، سرخ» اکنون در حال فیلمبرداری است. بار دیگر از کارگردانان حرفه‌ای و نام‌آور بهره گرفته شده و در عین حال از کارگردانان باتجربه قبلی این مجموعه نیز بهره برده‌ایم.

وی ادامه داد: این مجموعه مورد توجه بسیاری از نهادها و رسانه‌ها قرار گرفته است؛ برای مثال، شهرداری، فراجا و مجموعه‌های مختلف سفارش داده‌اند که برای آن‌ها نیز «سرو، سپید، سرخ» ساخته شود. بنا داریم این مجموعه یک کار عمومی و سراسری باشد و «سرو، سپید، سرخ» حداقل به صورت هفتگی ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به سریال طنز تلویزیون درباره جنگ نیز گفت: سریال «صفا با خانواده» کاری بود که برای دوران جنگ تولید کردیم. فعلاً درباره ادامه آن صحبتی نشده، اما به هر حال جزو کارهای ضربتی بود که طنز خوبی داشت. البته شاید به دلیل شرایط پخش و پایین بودن کنداکتور در آن مقطع، کمتر مورد توجه قرار گرفت، چرا که دغدغه اصلی مردم روزشمار جنگ بود.