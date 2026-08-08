برنامه «به وقت ایران» با حال و هوای دفاع مقدس
معاون سیاسی رسانه ملی گفت: برنامه «به وقت ایران» شبکه خبر در چارچوب نیاز مخاطبان در ایام جنگ تحمیلی دوم و سوم تدارک دیده شد و بنا به ضرورت و متناسب با موضوعات روز تغییر میکند.
حسن عابدینی معاون سیاسی سازمان صداوسيما درخصوص پوشش اخبار و رویدادهای حملات دشمن به مناطق جنوبی کشورمان گفت: شبکه خبر سازمان صداوسيما، جدول پخش ثابتی دارد که بر اساس رویدادهای روز تلاش میکند متناسب با آن، برنامههای خودرا پیش ببرد، یکی از برنامهها، پوشش وقایع جنگ در استانهای مورد هدف، بخصوص جنوب ایران بود و ما تلاش کردیم استانهایی که بیشتر در ایام جنگ مورد هدف قرار گرفتند را پوشش دهیم.
معاون سیاسی رسانه ملی در رابطه با اتخاذ سازوکارهای جدید برای برنامه «به وقت ایران» شبکه خبر هم گفت: این برنامه پرمخاطب در چارچوب نیاز مخاطبان در دوران جنگ تحمیلی دوم و سوم تدارک دیده شد و طبیعتا موضوعات این برنامه مربوط به دفاع مقدس و عملیات نظامی است که جمهوری اسلامی ایران ضد دشمنان خود در منطقه و دشمنان علیه ملت ایران انجام دادهاند.
عابدینی در همین رابطه افزود: چنانچه شرایط جدیدی به وجود آید، «به وقت ایران» شبکه خبر متناسب با موضوعات روز برنامه خود را تغییر میدهد.