خبرنگار فلسطینی؛ از سوگ خواهر تا روایت جنگ در غزه
احمد النجار، خبرنگار فلسطینی شبکه پرستیوی، در گفتوگویی از تجربه فعالیت رسانهای خود در غزه، دشواریهای خبرنگاری در شرایط جنگ و شبی سخن گفته است که همزمان با مجروحیت و سپس شهادت خواهرش، ناچار شد تحولات جنگ را به صورت زنده روایت کند.
النجار که تمام عمر خود را در خانیونس سپری کرده، پیش از ورود به عرصه خبرنگاری در دانشگاه به تدریس ادبیات انگلیسی مشغول بود، اما آغاز جنگ غزه در سال ۲۰۲۳ مسیر زندگی حرفهای او را تغییر داد. او با هدف رساندن صدای مردم غزه به افکار عمومی جهان، فعالیت میدانی خود را در حوزه خبرنگاری آغاز کرد. این خبرنگار فلسطینی از شرایط دشوار فعالیت رسانهای در غزه و کشته شدن شماری از همکاران خود سخن گفته و تأکید کرده است که خبرنگاران علاوهبر خطر حملات نظامی، با فشارها و محدودیتهای رسانهای و مجازی نیز مواجهاند. به گفته او، وظیفه خبرنگار در شرایط جنگ، روایت دقیق واقعیت و دفاع از کرامت قربانیان است. النجار در بخش دیگری از این گفتوگو، به یکی از تلخترین تجربههای شخصی خود اشاره کرده است. شامگاه ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و همزمان با آغاز حملات گسترده رژیم صهیونیستی به غزه، خواهرش «لبنی» بر اثر اصابت ترکش به شدت مجروح شد. در حالی که او در بیمارستان و نگران وضعیت خواهرش بود، از تحریریه پرستیوی با وی تماس گرفته شد تا پوشش زنده تحولات غزه را آغاز کند.او روایت کرده است که ساعتها میان بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان و محل استقرار دوربین رفتوآمد میکرد، اما شدت جراحات خواهرش به حدی بود که سرانجام جان خود را از دست داد. به گفته النجار، خواهرش سه فرزند از خود به یادگار گذاشت و این حادثه تأثیر عمیقی بر زندگی شخصی و حرفهای او گذاشت. النجار همچنین درباره تجربه همکاری با پرستیوی و فعالیت در یکی از دشوارترین شرایط جنگی جهان سخن گفته و این تجربه را فرصتی برای روایت زندگی مردم غزه و آنچه در میدان میگذرد دانسته است. او خبرنگاری را مسئولیتی برای ثبت زندگی انسانها و انتقال حقیقت میداند و تأکید دارد که این حرفه، با وجود خطر و دشواری، میتواند شغلی معنادار و اثرگذار باشد.