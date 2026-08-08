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کد خبر: ۳۳۵۶۵۳
تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۲
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شهادت مداح اهل‌بیت(ع) توسط مزدوران دشمن

رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی با تأیید خبر ربایش و شهادت حمیدرضا رجب‌زاده، مداح و فعال جریان ستایشگری در تهران، از پیگیری امنیتی و قضائی این پرونده خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مجید باباخانی با اشاره به این حادثه گفت که رجب‌زاده چند روز پیش ربوده شده و پس از آن فیلم کشته شدن وی برای خانواده‌اش ارسال شده است. به گفته او، جزئیات حادثه و هویت عاملان همچنان در دست بررسی است و نهادهای امنیتی پرونده را دنبال می‌کنند. باباخانی این اقدام را خشن و بی‌رحمانه توصیف کرد و گفت که بررسی ابعاد مختلف حادثه ادامه دارد و انتظار می‌رود اطلاعات روشن‌تری درباره این پرونده و عاملان آن منتشر شود. رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی همچنین این حادثه را در چارچوب تلاش دشمن برای تضعیف عزم و انسجام ملت ایران ارزیابی کرد و گفت اقداماتی از این دست خللی در صفوف مردم ایجاد نخواهد کرد. او مدعی شد که برخی جریان‌های داخلی و عوامل وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی در چنین اقدامات تروریستی نقش دارند. باباخانی در پایان با تأکید بر پیگیری پرونده، شهادت رجب‌زاده را نشانه‌ای از تلاش دشمن برای ایجاد خلل در انسجام جامعه دانست.

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