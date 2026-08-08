۱۷ مرداد نماد تعهد و دلدادگی اصحاب رسانه به کیان انقلاب و ایران اسلامی است

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید محمود صارمی خاطرنشان کرد: ۱۷ مرداد، یادآور مجاهدت خستگی ناپذیر شهید محمود صارمی و دیگر شهدای سرافراز خبرنگار؛ نماد تعهد و دلدادگی اصحاب رسانه به کیان انقلاب و ایران اسلامی و آرمان‌های والا و تمدن‌ساز آن است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید محمود صارمی بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایرنا از سپاه نیوز، متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«ن وَ الْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُونَ»

جامعه متعهد و انقلابی خبرنگاران و اصحاب رسانه ‌ایران اسلامی؛

سلام و درود خداوند بر شما خبرنگاران و اصحاب رسانه که در مسیر روشنگری و در بحرانی‌ترین شرایط، چشمه سار امید و بصیرت و پرچمدار حقانیت و صلابت برای ملت ایران بوده‌اید. ۱۷ مرداد، یادآور مجاهدت خستگی‌ناپذیر شهید محمود صارمی و دیگر شهدای سرافراز خبرنگار؛ نماد تعهد و دلدادگی اصحاب رسانه به کیان انقلاب و ایران اسلامی و آرمان‌های والا و تمدن‌ساز آن است.

امروز، منطقه و جهان، شاهد یکی از پیچیده‌ترین و سرنوشت‌سازترین نبردهای تاریخی معاصر است. آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ‌های دوم و سوم علیه ایران اسلامی، علی‌رغم تمام تلاش‌ها و اقدامات نظامی و عملیات رسانه‌ای، نه تنها به اهداف اعلامی و شوم ترسیم شده توسط رئیس‌جمهور پلید و متوهم آمریکا دست نیافته، بلکه ابعاد تازه‌ای از بن‌بست راهبردی، شکاف در صفوف متحدان غربی و هویدا شدن افول هیمنه آنان به تصویر کشیده شده است.

رسانه‌های جهان، با اذعان به ناکامی واشنگتن در غلبه بر جمهوری اسلامی، به وضوح از «شکست» و «تله خودساخته» ترامپ در جنگ علیه ایران سخن می‌گویند و حتی اعتراف می‌کنند که تفاهم‌نامه‌های حاصله، چیزی جز «سند تسلیم آمریکا» در برابر واقعیت‌های میدانی و قدرت مذاکراتی ایران نبوده است. این اعترافات، بیانگر درخشش مؤلفه‌های اقتدار نظامی و بازدارندگی فعال کشور است؛ مؤلفه‌هایی که مرهون هوشمندی راهبردی، ایستادگی ملت و پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای مسلح، به ویژه «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و نیز مجاهدت هوشمندانه و دقیق رسانه‌های انقلابی در مقابله با دروغ‌پراکنی‌ها و بزرگنمایی‌های خصمانه دشمنان است. در این میدان پرچالش و معنادار، دشمن با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های جنگ ترکیبی و سایبری از جمله هوش مصنوعی، در پی تحریف حقایق بوده تا میان ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فاصله بیندازد و سرمایه عظیم اجتماعی و وحدت مقدس ملی را نشانه بگیرد. تجربه اغتشاشات به ویژه در کودتای ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ به ما آموخت که ضلع رسانه‌ای فتنه، پیچیده‌ترین و حیاتی‌ترین بخش این معادله است؛ جایی که «روایت اول» از آنِ کسی خواهد بود که سریع‌تر، دقیقتر و هوشمندانه‌تر وارد میدان شود.

این تجربه تلخ فرصتی شد تا خبرنگاران فهیم و انقلابی و رسانه‌های متعهد و زمان شناس، در جنگ تحمیلی اخیر، با تمرکز بر روایت‌سازی صحیح و بهنگام، با عملیات روانی و آفند رسانه‌ای علیه دشمن، تصاویر ماندگاری از صلابت رزمندگان، گزارش‌های صادقانه از حضور و مقاومت مردم، روایت مظلومیت شهدا و خانواده‌های آنان و بازتاب همبستگی کم‌نظیر ملت ایران، را تولید و انتشار دهند که بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ پرافتخار این برهه حساس و ارزشمند محسوب می‌شود. خبرنگارانی که در جنگ تحمیلی دوم و سوم زیر آتش و در معرض تهدید، لحظه‌ای از انجام مسئولیت خود عقب ننشستند؛ آنان که در کنار نیروهای امدادی، مدافعان امنیت و مردم مقاوم حضور یافتند و حتی برخی از ایشان جان خود را در راه اطلاع‌رسانی و دفاع از حقیقت فدا کردند، شایسته بالاترین مراتب تکریم و قدردانی‌اند. از این منظر و در شرایط حساس کنونی؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این روز فرخنده را که در تقویم تاریخی کشور «روز خبرنگار» نام گرفته است به تمامی رزمندگان جبهه آگاهی و قلم و مجاهدان میدان خلق بصیرت در جامعه اسلامی که سنگر روایت و حقیقت را با نگاه نافذ و عزمی پولادین حفظ کرده‌اند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کند.

سلام و درود خدا بر شهیدان راه حقیقت و آگاهی؛ با آرزوی عزتمندی و پیروزی نهائی برای ملت بزرگ و مقاوم ایران اسلامی و جبهه حق علیه باطل به اذن الله تعالی.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی