سرویس سیاسی ـ

ملت مبعوث، هر شب با حضور خود، خونخواهی امام شهیدش را فریاد می‌زند و برای کشتن قاتلان امام شهید، به ویژه ترامپ و نتانیاهو اعلام آمادگی می‌کند و تا صبح قطعی پیروزی ایستاده است.

صد و شصت شب است که ملت مبعوث ایران در سنگر خیابان، رزم بی‌وقفه علیه دشمن و مزدوران داخلی آن دارند. خیابان میعادگاه مقاومت مردم است. ملت مبعوث، هر شب با حضور خود، خونخواهی امام شهیدش را فریاد می‌زند و برای کشتن قاتلان امام شهید، به ویژه ترامپ و نتانیاهو اعلام آمادگی می‌کند. این حضور، لبیک به فرمان امام‌مان آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای است.

ملت، با ماندن در میدان راه را بر فتنه‌گران بسته است. حضور پولادین مردم دشمن را آشفته کرده است. در این میان، طیفی خائن و برده نظام سلطه که از بعثت، بیداری و ایستادگی مردم و نیز تشییع حماسی امام شهید نگران و مستأصل است، سودای جمع‌کردن تجمعات شبانه مردمی را در سر دارد. آنها در اشتباهی تاریخی به سر می‌برند و بدانند اگر این غلط‌ها را ادامه دهند، ملت مبعوث، نه تنها عقب‌نشینی نمی‌کند بلکه اجتماعاتش را به جلوی در و دیوار لانه‌های آنها منتقل می‌کند. طیف نفوذ بداند که ملت مبعوث ایران تا صبح قطعی پیروزی ایستاده است. ملت بزرگ ایران دشمن بیرونی را شکست داده و دست‌های آلوده داخلیِ دشمن را نیز از بین

خواهد برد.‌