نیروهای خارجی باید منطقه را ترک کنند

مشاور رهبر معظم انقلاب در پیامی تاکید کرد که نیروهای خارجی که عامل ناامنی منطقه هستند باید منطقه را ترک کنند.

علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل روز شنبه (17 مردادماه) در پیامی در برنامه ایکس نوشت: تحولات اخیر با پایداری نیروهای مسلح، ایستادگی مردم ایران و شجاعت محور مقاومت رقم خورد.

وی افزود: شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی این باور را تقویت کرد که نیروهای خارجی، عامل اصلی ناامنی، باید منطقه را ترک کنند.

به گزارش تسنیم، مشاور رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: کشورهای منطقه با همکاری فزاینده می‌توانند امنیت را تأمین کنند.