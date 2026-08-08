رئیس‌جمهور گرانی را یکی از مهم‌ترین مسائل امروز کشور دانست و گفت: مهم‌ترین نگرانی من در شرایط نه جنگ و نه صلح، این نیست که آمریکا دوباره حمله کند، چرا که به مقاومت مردم و توانایی نیروهای مسلح کشورمان اطمینان دارم؛ مهم‌ترین نگرانی من، معیشت و وضعیت اقتصادی مردم

است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز شنبه (۱۷ مردادماه) و همزمان با روز خبرنگار در نشست خبری خود، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ اخیر گفت: راه، گفتار و عملکرد ایشان در ذهن ما زنده است و زنده خواهد ماند؛ همان‌گونه که عاشورا و همه شهدای راه حق و عدالت زنده هستند.

رئیس‌جمهور با تبریک روز خبرنگار به فعالان عرصه رسانه، نقش آنها را در شرایط حساس کشور مهم و تعیین‌کننده دانست و اظهار امیدواری کرد: خبرنگاران بار مسئولیت خود را با صداقت، انصاف و لحاظ مصالح کشور انجام دهند و با تشخیص مصلحت در نحوه طرح و انتقال پیام‌ها، زمینه وحدت و انسجام داخلی را فراهم کنند.

حل معیشت مردم اولویت دولت است

رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه جوان و صدا و سیما درباره مشکلات معیشتی، تورم و سفره مردم گفت: این دغدغه‌ای به‌حق است و اگر نتوانیم مشکلات معیشت و سلامت مردم را حل کنیم، بقیه کارها نتیجه‌ای نخواهد داشت. بیشترین دغدغه من معیشت مردم است و حتی پیش از جنگ نیز همین بحث را داشتیم.

پزشکیان با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی با تکیه بر ناترازی‌های کشور در حوزه‌های آب، برق، گاز، نفت، بانک‌ها و محیط زیست قصد داشتند با یک حمله ایران را نابود کنند، افزود: دفاع جانانه رزمندگان سپاه و ارتش و حضور استثنایی مردم اجازه نداد دشمن به نیات خود برسد. مهم‌ترین نگرانی من در شرایط نه جنگ و نه صلح، این نیست که آمریکا دوباره حمله کند، چرا که مقاومت مردم و توانایی نیروهای مسلح کشورمان اطمینان دارم؛ مهم‌ترین نگرانی من، معیشت و وضعیت اقتصادی مردم

است.

وی درباره مدیریت بازار گفت: گرانی موضوعی واقعی است؛ چراکه مسیرهای واردات کالا پیچیده شده است، اما با برگزاری جلسات و همکاری اصناف و اتاق‌های بازرگانی، بازار مدیریت شد و اگر همکاری آنان نبود، شرایط بسیار بدتر می‌شد. دولت و اصناف پیگیر مقابله با تخلفات اقتصادی نیز هستند.

مقاومت مردم ضامن امنیت کشور است

رئیس‌جمهور، امنیت و توان دفاعی کشور را در گرو ایستادگی مردم دانست و تصریح کرد: تا زمانی که انسان‌هایی وجود دارند که تا پای جان می‌ایستند، آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. معیشت مردم نگرانی اصلی ماست و جلسه دولتی نیست که در آن با مدیران اقتصادی درباره تورم صحبت نکنیم.

پزشکیان در پاسخ به سؤال خبرنگار شرق درباره تفاهم‌نامه با پاکستان تأکید کرد: هیچ‌بندی در این تفاهم‌نامه وجود ندارد که در آن چیزی را واگذار کرده باشیم. ما با قدرت پای آنچه نوشته‌ایم ایستاده‌ایم. در برابر لغو محاصره در تنگه هرمز، آنان نیز تحریم‌های نفتی و پتروشیمی ما را کاهش دادند و دیپلماسی ما آمریکا را وادار کرد فشار بیاورد و جنگ در لبنان را متوقف کند. همچنین درباره بازگشت منابع مالی مسدودشده مذاکره شد. اگرچه آمریکا استعمارگر و جنایتکار است، اما دیپلماسی، آن را وادار به تفاهم کرد.

در تنگه هرمز تخلف کردند، ما هم پاسخ دادیم

وی درباره تخلف در تنگه هرمز گفت: طرف مقابل طبق تفاهم‌نامه می‌بایست بر اساس دستورالعمل‌های مشترک ایران و عمان عمل می‌کرد، اما عمل نکرد و ما هم پاسخ دادیم. امیدواریم مسیر را با عزت پیش ببریم. تیم مذاکره‌کننده ما انسان‌هایی دلسوز و کارشناس هستند و بی‌انصافی است آنان را تخریب کنیم.

پزشکیان درباره تعامل با رهبری افزود: در زمان رهبر شهیدمان، اگر احساس می‌کردم تصمیمی با نظر ایشان متفاوت است آن را کنار می‌گذاشتم؛ چراکه کشور با وحدت پیش می‌رود و ایشان نیز با قدرت از دولت پشتیبانی می‌کردند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار پانا درباره عدالت آموزشی گفت: اجرا و رعایت عدالت نباید تابع گرایش، مذهب یا موضع افراد باشد و باید با همه بر اساس انصاف برخورد کنیم. حضرت علی(ع) نیز پس از ضربت خوردن توصیه فرمودند که حتی نسبت به ضارب نباید رفتار غیرمنصفانه صورت گیرد.

دشمن روی فروپاشی ایران حساب کرده بود

رئیس‌جمهور درباره فرآیند تصمیم‌گیری در شرایط «نه جنگ و نه صلح» گفت: در شورای عالی امنیت ملی با حضور چهره‌های برجسته و فرماندهان نظامی و امنیتی، بر اساس نظرات کارشناسی تفاهمی شکل گرفت؛ چراکه در تصمیم‌گیری‌های کلان باید عِدّه و عُدّه خود را بسنجیم و قدرت خود را بدانیم.

پزشکیان ناآرامی‌ها و شرایط امنیتی را علت اصلی بی‌ثباتی ارز و گرانی دانست و گفت: هیچ سرمایه‌داری پول خود را در محیط ناامن مستقر نمی‌کند. دشمن با تکیه بر ناترازی‌ها قصد ایجاد شکاف و فروپاشی داخلی را داشت تا ایران را تکه‌تکه کند، اما انسجام اجتماعی این محاسبات را برهم زد.

ما تا پای جان ایستاده‌ایم

پزشکیان درباره تصمیم‌گیری در حوزه جنگ و صلح تاکید کرد: فرماندهان قدرت خود را می‌دانند. رهبری تصمیم می‌گیرد و هر تصمیمی ایشان بگیرد تا آخر ایستاده‌ایم. تکلیف جنگ در قانون با دولت نیست و دولت مسئول تدارکات و پشتیبانی است. ما تا پای جان ایستاده‌ایم و شهادت شیرین‌ترین آرزوی من است.

وی درباره تحریم‌ها و قیمت بنزین گفت: صهیونیست‌ها مانع آرامش و وحدت کشور هستند. نمی‌شود شعار جنگ داد اما در بازار گرانی نباشد. در مدیریت منابع انرژی مانند بنزین، برق و آب باید با مردم همدل شویم و هزینه‌های جاری دولت را در شرایط جنگی کاهش دهیم.

اداره کشور در جنگ با همدلی ممکن شد

رئیس‌جمهور تعامل مستمر با احزاب، اصناف، مساجد و انجمن‌ها را برای ایجاد سازوکار ارتباطی و همدلی میان حاکمیت و مردم دانست و افزود: اداره کشور در این بحران جز با همراهی قوا، نیروهای مسلح و هدایت رهبری ممکن نبود.

وی در پاسخ به سؤال رادیو جوان، اشتغال جوانان را مهم‌ترین دغدغه شخصی و مدیریتی خود خواند و گفت: انسان‌ها سرمایه اصلی کشور هستند. تلاش‌های دیپلماتیک نیز برای ایجاد امنیت جهت حل مشکلات اقتصادی، اشتغال و جبران خسارات وارده به کارخانه‌هاست. درباره سؤال خبرنگار ورزش ۳ نیز بازسازی ورزشگاه‌های آسیب‌دیده ادامه دارد و ۲ هزار مدرسه جدید در هفته دولت افتتاح می‌شود.

مشارکت مردم راه‌حل مشکلات کشور است

پزشکیان با تمجید از کمک بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومانی خیرین در مدرسه‌سازی گفت: باور ما این است که با همراهی مردم می‌توان مشکلات را حل کرد. الگوهای درخشان مشارکت داوطلبانه مردم در کردستان، ایلام، مشهد و روستاها نشان‌دهنده شکل‌گیری یک نهضت بزرگ اجتماعی است.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه آموزشی منحصر به ساخت بنا نیست؛ بلکه تجهیز مدارس به ابزارهای مهارتی، نرم‌افزاری و هوش مصنوعی و همچنین اصلاح و به‌روزرسانی روش‌های آموزش معلمان از برنامه‌های اصلی

دولت است.