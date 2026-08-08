دادههای اصلاحطلبان و طعنههای «فاکس نیوز»
«رئیسجمهور ایران از «قدرت» سخن میگوید و روزنامهها از دزدی غذا برای بقا»؛ این تصویری است که «فاکس نیوز» با استفاده از گزارشِ نشریاتِ زنجیرهای منعکس کرد.
یک روزنامه زنجیرهای نوشت: «این روزها که پولدرآوردن در این مملکت بیش از هر زمان دیگری بهمبارزه تنبهتن در قفس شیر شباهت پیدا کرده برخی افراد از سر ناچاری و فقر مطلق در فروشگاهها بهویژه فروشگاههای بزرگ مواد غذایی دست بهسرقت اقلام خوراکی میزنند».
روزنامه «جهان صنعت» چهارشنبه 14 مرداد 1405 ذیل تیتر «تقاطع فقر و بقا» گزارش داد: «کسانی ایستادند که برای سیر کردن شکمشان دست بهسرقت میزنند...گاهی فقط یک قوطی پنیر، یک بسته نان یا چند قلم خوراکی ساده»؛ فاکس نیوز با استفاده از دادههای این گزارش به سخنرانی چهارشنبه شب رئیسجمهور اشاره کرد و «احترام» و «قدرت» ایران را در مقابل «گرسنگی» و «دزدی» قرار داد؛ سپس نتیجه گرفت که حرفهای رئیسجمهور متضاد با واقعیت جامعه است.
این رسانه آمریکایی ضمن «مانور» روی دادههای این جریده و با اشاره به اینکه «ضعف اقتصادی» دستمایه ناامنی و موج سواری خواهد شد، نوشت: «تشدید ناامنی غذایی میتواند به عاملی برای آغاز دوباره تظاهرات تبدیل شود».
فروردین ماه 1403 نیز جراید زنجیرهای گزارشهایی مشابه از افزایش سرقت دادند؛ «آرمان ملی» با عنوان «افزایش سرقت از سوپرمارکتها با فقیرتر شدن مردم» نوشت: «هایپرمارکتی در خیابان مطهری هم از خسارت ماهانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان بابت دزدی اجناسش گلایه دارد».
این رسانه زنجیرهای در ادامه گزارش ادعا کرد: «میزان سرقت از سوپرمارکتها سال به سال افزایش داشته و از اواخر سال ۱۴۰۰ تاکنون همواره رو به افزایش بوده است».
درحالی که نشریات آمریکایی مشغول رصد شرایط ایران هستند و از کاه، کوه میسازند؛ جراید زنجیرهای دادههای لازم برای موجسواری این رسانهها را فراهم میکنند.