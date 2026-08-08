

ارزیابی‌های اخیر رسانه‌های غربی از وضعیت دفاعی واشنگتن، تصویر رژیمی را ترسیم می‌کند که پشت ویترین پر زرق ‌و برق نظامی‌اش، با بحران عمیق کمبود تسلیحات روبه‌رو است؛ حکایت قدرت‌نمایی «خارپشتی که تیغ‌هایش ته کشیده است.»

سی‌ان‌ان گزارش داده معضل خالی شدن ذخایر استراتژیک به «مرحله‌ای خطرناک» رسیده؛ بحرانی که حتی هشدار پیش از جنگ ژنرال کین به ترامپ درباره پیامدهای تنش طولانی‌مدت و مصرف بی‌رویه مهمات برای حمایت از تل‌آویو و کی‌یف نیز نتوانست مانع آن شود. افت شدید این توانمندی، سنتکام را مجبور به بازنگری در راهبردهای منطقه‌ای و طلب پیشنهادات «خلاقانه و غیرمتعارف» برای ادامه فشار بر ایران کرده است؛ درخواستی که به اذعان ناظران، گواهی روشن بر بن‌بست نظامی و خارج شدن قطار جنگ از ریل محاسبات آمریکا

است.

افشای این پیامدهای خفت‌بار که توان مقابله واشنگتن با سایر رقبای بزرگ مانند چین و روسیه را به شدت محدود می‌کند، چنان ترامپ را آشفته کرده که طبق گزارش وال‌استریت ژورنال و واشنگتن‌پست، جلسه سطح بالای کمپ‌دیوید به درگیری لفظی شدید او با پیت هگست، وزیر جنگ، و دستور فوری برای پیگیری عاملان درز اطلاعات منجر شده است. حقیقت اما پنهان‌شدنی نیست، خارپشت آمریکایی امروز خالی‌تر و عریان‌تر از هر زمان دیگری در برابر موشک‌ها و پهپادهای بومی ایران قرار گرفته است.