ترامپ از «طراحی جنگی»  به «طراحی داخلی» روی آورد



در پی عملیات‌های محکوم به شکست ترامپ و پس از بار شدن هزینه‌های گزاف نظامی، هرچه از «هزینه‌کرد»، بودجه و شکوه طراحی جنگ آمریکا کاسته شد به زرق و برق کاخ سفید اضافه گشت.

«امیدوارم پس از پایان دوره ترامپ به عنوان «وزیر جمع‌آوری طلا» به کاخ سفید بروم»؛ این عبارات طعنه‌آمیز، بخشی از گفت‌وگوی وزیر خارجه دولت «باراک اوباما» در مورد تغییراتی است که دونالد ترامپ در کاخ سفید به وجود آورده است.

ترامپ پس از ناکامی در عرصه نبرد، از «طراحی جنگی» به «طراحی داخلی» روی آورد و به «زرق و برق» کاخ سفید افزود؛ او که حزب جمهوریخواه را «فرقه» و کاخ سفید را خانه خود می‌داند، مدتی است که مشغول بازطراحی کاخ ریاست جمهوری آمریکا است.

«هیلاری کلینتون» در گفت‌وگو روز جمعه (7 آگوست 2026) با برنامه پادکست «Pivot» به مقایسه صدام حسین و دونالد ترامپ پرداخت و با انتقاد از تغییرات کاخ سفید در دوران ترامپ اظهار داشت: چیدمان «مبتذل و پرزرق‌وبرقِ» ترامپ، یادآور کاخ‌های صدام حسین، دیکتاتور عراق، است؛ جلساتی که در کاخ‌های صدام حسین داشتم، بسیار یادآور چیزی است که اکنون در کاخ سفید می‌بینیم؛ واقعاً دیوانه‌کننده است.

وزیر خارجه پیشین آمریکا ادامه داد: ترامپ مردی است که ذهنش به جای اینکه درگیر این باشد که «چگونه بدون آنکه مثل یک بازنده تمام‌عیار به نظر برسم، از ایران خارج شوم؟» معطوف به این است که «کجا می‌توانم طلای بیشتری اضافه کنم؟».

کلینتون در گفت‌وگو با «کارا سویشر»، مجری پادکست گفت: افزودن به تزیینات و زرق و برق کاخ، بازتابی از شخصیت خودشیفته ترامپ و نیازش به احساس مهم بودن است.

وزیر خارجه پیشین آمریکا عامداً به خودشیفتگی ترامپ و مقایسه کاخ سفید و کاخ صدام اشاره کرد و پس از آن در رابطه با «باتلاق ایران» سخن گفت؛ این اظهارات کلینتون بیانگر این واقعیت است که دموکرات‌ها، آمریکا را ناکام و ترامپ را همچون صدام در دام افتاده می‌بینند.