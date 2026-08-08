فاکتور ۵۸ میلیارد دلاری گاوچران روی میز شیوخ!





رویترز از معامله ۵۸ میلیارد دلاری آمریکا با شیوخ خلیج‌فارس خبر داد؛ قراردادی تحقیرآمیز که بار دیگر نشان می‌دهد واشنگتن کسری موشکی خود را با شیردوشی از حکام مرتجع منطقه جبران می‌کند.

وابستگی بی‌حدوحصر و ننگین برخی حکام شیوخ‌نشین حاشیه خلیج‌فارس به کاخ‌سفید، این‌روزها ابعاد خفت‌بارتری به خود گرفته است. خبرگزاری رویترز در گزارشی افشاگرانه پرده از یک معامله تحقیرآمیز دیگر برداشت و نوشت: «در یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای نظامی تاریخ خاورمیانه، ایالات متحده مجوز فروش ۵۲۵۰ موشک رهگیر از نوع پاتریوت و تاد را به بحرین، کویت، قطر و امارات صادر کرده است.»؛ قراردادی هنگفت به ارزش ۵۸ میلیارد

و ۶۰۰ میلیون دلار که بار دیگر عمق وابستگی تسلیحاتی این کشورها را به نمایش می‌گذارد. ماجرا اما به همین کاسبی عریان ختم نمی‌شود. تا دیروز ترامپ در قامت یک دلال، دلارها و پول‌های مفت نفتی را تحت عنوان حق‌الحمایه از دست این شیوخ می‌قاپید، اما در «جنگ تحمیلی رمضان»، مشخص شد همان موشک‌هایی که با سرمایه عربی خریده شده، صرفاً برای دفاع از پایگاه‌ها و نیروهای اشغالگر آمریکایی شلیک می‌شوند! یعنی حکام منطقه نه‌تنها از جیب ملت‌های خود هزینه سامانه‌ها را می‌دهند، بلکه عملاً هزینه‌ تامین امنیت سربازان آمریکایی را می‌پردازند که از اساس قرار بود امنیت خود این کشورها را تامین کنند.

در جریان پاسخ‌های موشکی و پهپادی پرقدرت جمهوری اسلامی به مبدأ متجاوزان، حکام منطقه به جای برچیدن بساط این پایگاه‌های شوم، رفتاری مظلوم‌نما اتخاذ کردند. شاه بحرین که کشورش مبدأ پرواز هواپیماهای جنایتکار آمریکایی در تهاجم به مدرسه میناب و شهادت بیش از ۱۲۰ کودک بی‌گناه بود، عاجزانه از ایران خواست حملات را متوقف کند! اعتراف کارشناس کویتی در شبکه تلویزیونی دقیقاً عصاره این خفت است که گفت: «با وجود پرداخت باج‌های میلیاردی به داماد ترامپ، هم پول دادیم و هم موشک خوردیم!»

نکته قابل توجه اینجاست که ارتش آمریکا پس از مصارف سنگین پدافندی در درگیری‌های اخیر، با بحران شدید و درز اطلاعات درخصوص کمبود ذخایر استراتژیک موشک‌های رهگیر مواجه شده است. حالا گزارش رویترز تایید می‌کند که واشنگتن قصد دارد کسری زاغه‌های خالی‌شده خود را تماماً از جیب اعراب بازسازی و تامین کند.

تحلیلگران معتقدند که واشنگتن با بهره‌گیری از هراس خودساخته در منطقه، شیوخ خلیج‌فارس را به انبار نهائی تسلیحات خود تبدیل کرده است. در واقع این کشورها متعهد شده‌اند تاوان خطاهای محاسباتی و شکست‌های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را از صندوق ذخیره ملی خود بپردازند؛ آن هم برای موشک‌هایی که حتی مشخص نیست در روز مبادا صرف دفاع از خاک اعراب خواهد شد یا فوراً برای حفظ امنیت تل‌آویو و واشنگتن بارگیری می‌شود.