وزارت امور خارجه: حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف نقض فاحش حقوق دیپلماتیک - کنسولی بود

وزارت امور خارجه به مناسبت بیست و هشتمین سالروز جنایت حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف و شهادت دیپلمات‌ها و خبرنگار ایرانی، این حمله را جنایتی شنیع و نقض فاحش حقوق دیپلماتیک - کنسولی دانست و بر لزوم روشن ‌شدن ابعاد مبهم این جنایت، شناسایی عاملان و آمران و اجرای عدالت تاکید کرد.

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای سالروز شهادت مظلومانه دیپلمات‌ها و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در جریان تعرض تروریستی به ساختمان سرکنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان در روز ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ را گرامی داشت. به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است:

«بیست و هشت سال پیش در چنین روزی، ساختمان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف مورد حمله تروریست‌های مسلح قرار گرفت و هشت نفر از همکاران خدوم ما به نام‌های حیدرعلی باقری، محمدعلی قیاسی، مجید نوری نیارکی، ناصر ریگی، نورالله نوروزی، کریم حیدریان، رشید پاریاو فلاح و محمدناصر ناصری، به‌همراه محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری ایرنا به شهادت رسیدند.

حمله تروریستی به سرکنسولگری ایران در مزار شریف و به شهادت رساندن کارکنان آن، جنایتی شنیع و نقض فاحش حقوق دیپلماتیک-کنسولی بود که گذر زمان نمی‌تواند موجب تخفیف آن شود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای عزیزمان و تبریک روز خبرنگار، بر لزوم روشن‌شدن ابعاد مبهم این جنایت تروریستی از جمله شناسایی عاملان و آمران آن و نیز اجرای عدالت تاکید دارد و از هر امکان و فرصتی برای پیگیری این موضوع بهره خواهد گرفت.»