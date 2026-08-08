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کد خبر: ۳۳۵۶۳۹
تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۲
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6 شرط شورای عالی امنیت ملی برای گشایش تنگه هرمز شورا کوتاه نمی‌آید

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران 6 شرط را برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی ایران اعلام و تأکید کرد: ما هرگز کوتاه نخواهیم آمد؛ 
چه در جنگ و چه در مذاکره.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه (17 مردادماه) درباره شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز پیامی صادر کرد.
به گزارش تسنیم، متن این پیام به شرح زیر است:
«بسمه‌تعالی
تا آمریکا رفتارش را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نمی‌شود، تصحیح رفتار یعنی:
1- ایران را هرگز و با هیچ زبانی تهدید و به مقدسات این ملت توهین نکند.
2- به جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدان ایران در لبنان، فلسطین، یمن و عراق برای همیشه پایان 
دهد.
3- محاصره دریایی را بردارد و نیروهای نظامی (دریایی و هوایی) خود را از پیرامون ایران خارج کند.
4- خسارت‌های دو جنگ تجاوزکارانه و تحمیلی به ایران را بی‌کم و کاست بپردازد.
5- تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه ملت ایران را بردارد.
6- دارائی‌های مسدود شده و دزدیده شده مردم ایران را بی‌قید و شرط آزاد کند. این‌ها مطالبات مردم مبعوث شده ایران است که در یکصد و شصت روز حضوری بی‌امان در میدان و خیابان آن را فریاد زده‌اند.
شورای عالی امنیت ملی هرگز کوتاه نخواهد آمد؛ چه در جنگ و چه در مذاکره.»

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