وزیر امور خارجه در حاشیه نشست خبری تأکید کرد: مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر تردد است نه بازگشایی تنگه هرمز.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه روز شنبه (17 مرداد ماه) در حاشیه نشست خبری رئیس‌جمهور با خبرنگاران درباره مذاکرات ایران و عمان گفت: مذاکرات با عمان درخصوص ساز و کار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز درخصوص تعیین مسیر تردد تنگه هرمز در حال انجام است و خیلی به توافق نزدیک هستیم، اما باز شدن تنگه هرمز تابع شرایط دیگری از جمله جبران موارد نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد از سوی آمریکا است.

وی افزود: در گذشته TSS یا مسیری وجود داشت که دیگر از نظر جمهوری اسلامی این مسیر برای تردد کشتی‌ها قابل قبول نیست و لازم است یک TSS جدیدی در نظر گرفته شود که البته دارای پیچیدگی‌های گسترده فنی و حقوقی است.

عراقچی ادامه داد: با توجه به پیچیدگی‌های فنی و حقوقی فعلا درباره یک مسیر موقت صحبت می‌کنیم. قبل از دستیابی به مسیر جدید مسیری موقت به عنوان که پایه مسیر اصلی خواهد بود در نظر گرفته خواهد شد، در این خصوص میان نیروهای نظامی و دریایی دو کشور بر اساس نقشه‌های موجود مذاکراتی انجام شده است که با جمع‌بندی این مذاکرات، مسیر جدید مشخص خواهد شد.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: موارد نقض تفاهم‌نامه پاکستان باید یک به یک پیگیری شود و این آمریکا بود که تفاهم‌نامه را نقض کرد. بند پنج تفاهمنامه توسط جمهوری اسلامی ایران در حال انجام بود و قرار بود ظرف یک ماه شرایط تردد به حالت عادی بازگردد که اتفاقاً در طول

دو هفته میزان ترددها به 60 درصد شرایط عادی رسید، اما آمریکایی‌ها به دنبال ایجاد مسیرهای جدیدی در تنگه هرمز بودند و علی‌رغم تذکرهایی که کشورمان داد، آنان به دنبال خدشه‌دار کردن مدیریت ایران و تنگه هرمز برآمدند لذا نقض یادداشت تفاهم و مدیریت ایران بر تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

عراقچی همچنین درخصوص کنوانسیون دریای خزر گفت: کنوانسیون دریای خزر در سال‌های 97 و 98 از سوی دولت وقت برای تصمیم‌گیری به مجلس ارجاع شده است. این در حالی‌است که چهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر کنوانسیون را پذیرفته‌اند و پذیرش جمهوری اسلامی ایران‌، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: سهم ایران در کنوانسیون اصلاً مطرح نیست و این به دلیل اختلافاتی که درخصوص خط مبدا و تقسیم بستر و روی بستر وجود دارد می‌باشد، لذا موضوع سهم ایران کلاً از کنوانسیون کنار گذاشته شد و به مذاکرات دو و سه جانبه موکول شده است. همه ما دغدغه منافع کشور را داریم، اما سوءاستفاده‌کنندگان در خارج از کشور به دنبال منافع دیگران

هستند.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: کشورهایی مانند روسیه به دنبال اجرای سریع کنوانسیون هستند و از ویژگی‌های این کنوانسیون این است که هیچ نیروی نظامی خارجی در دریای خزر وجود نخواهد داشت.

مسئولیت خبرنگاران

در عرصه سیاست خارجی

اهمیت دوچندان دارد

همچنین عراقچی در پیامی به مناسبت 17 مرداد ماه، روز خبرنگار، این را فرصتی برای قدردانی از آنانی دانست که در هیاهوی اخبار، به حقیقت وفادار می‌مانند؛ دقیق می‌نگرند، جسورانه می‌پرسند و مسئولانه می‌نویسند.

رئیس دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اینکه این مسئولیت در عرصه سیاست خارجی اهمیتی دوچندان دارد؛ گفت: آنجا که فهم درست تحولات جهان و جایگاه ایران، نیازمند نگاه دقیق و شناخت عمیق از پیچیدگی‌های دیپلماسی است. خبرنگاران این حوزه در شکل‌گیری این فهم نقشی ارزشمند دارند.

عراقچی ادامه داد: در جنگ تحمیلی اخیر نیز خبرنگاران ایران با شجاعت و مسئولیت‌پذیری، در روزهای دشوار در کنار مردم ماندند و آنچه بر کشور گذشت را به دقت ثبت و به جهانیان اعلام کردند. صمیمانه قدردان آنان هستم.

به گزارش تسنیم، وی در پایان روز خبرنگار را به همه خبرنگاران ایران عزیز، به‌ویژه خبرنگاران حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی، تبریک گفت و برای آنها عزت، سلامتی و توفیق روزافزون مسالت کرد.