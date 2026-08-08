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کد خبر: ۳۳۵۶۳۶
تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۲
سرویس کیهان » اخبار
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چی میگه؟!(گفت و شنود)

گفت: «خواجه محمد آصف» وزیر دفاع پاکستان که روز جمعه پیمان مشترک نظامی میان عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان را امضاء کرده بود، دیروز اسرائیل را «تهدیدی» برای همه کشورهای اسلامی توصیف کرد و خواستار اتحاد کشورهای اسلامی علیه این رژیم شد!
گفتم: خونه خرس و بادیه مس؟! پیمان مکه را برای حمایت از آمریکا و اسرائيل امضاء کرده‌اند و حالا ادعا می‌کنند که خواستار مبارزه با اسرائیل هستند؟!
گفت: طی ۳ سال گذشته ده‌ها هزار تن از مردان و زنان و کودکان در غزه و لبنان و برخی کشورهای دیگر توسط آمریکا و اسرائیل قتل‌عام شده و به شهادت رسیده‌اند. چرا پاکستان و ترکیه و عربستان نه فقط خفه‌خون گرفته بودند بلکه بر اساس شواهد موجود از صهیونیست‌ها حمایت هم می‌کردند؟!
گفتم: به یارو گفتند چرا وقتی صدایت می‌کنیم، جواب نمیدی، مگه کری؟ گفت؛ من لالم، داداشم کره. بعد از داداشش پرسید چی میگه؟ داداشش گفت؛ میگه خفه شو!

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