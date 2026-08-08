کیهان و خوانندگان
* اندیشه دفاعی رهبر شهید انقلاب بر این پایه استوار بود که باید به پیشرفتهترین تجهیزات، امکانات و فناوریهای روز مسلح و قدرتمند شویم تا دشمنان جرأت طمع و جسارت به خاک ما را نداشته باشند.
اباذری
* یکی از مهمترین عناصر قدرت ملی ما، که ظرفیت تابآوری کشور را فراهم کرده، حمایت مردمی بوده است. عنصری که میتوان ادعا کرد اهمیت آن همتراز با موضوعاتی مانند تنگه هرمز است.
سلطانیزاده
* از اصلیترین شاخصهای خط امام کبیر که در مکتب و سیره نظری و عملی و حکمرانی امام شهید هم استمرار یافت، مبارزه با آمریکا به عنوان محور جبهه استکبار جهانی است. آمریکا و رهبران سیاسیاش، در حقیقت همان فرعونهای زمانه ما هستند که باید توسط مستضعفین عالم به زیر کشیده شوند.
اژدر
* ترامپ رئیسجمهور متوهم آمریکا تصور میکرد با به شهادت رساندن رهبر ایران اسلامی، به هدف راهبردیاش از جنگ که همانا تسلیم شدن ایران است، دست خواهد یافت. اما او غافل از این بود که ملت امام حسینی ایران، خدایی دارد که او را رها نمیکند و تنها نمیگذارد.
علوی
* آن چیزی که بیش از هر چیز آمریکا را ناراحت میکند این است که ایران پس از جنگ نهتنها فرو نپاشیده، بلکه انسجام بیشتری پیدا کرده است. همچنین توانایی بستن تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فشار راهبردی در اختیار تهران باقی مانده است.
بشارتی
* رصد تحولات منطقه نشان میدهد آمریکا، اکنون بیش از آنکه در پی کسب دستاوردی تازه باشد، درصدد مهار خسارتهای انباشته خود در منطقه است. بازدارندگی ایران، محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی را با تغییر جدی مواجه کرده بهطوریکه واشنگتن نسبت به هرگونه ماجراجویی تازه با احتیاط بیشتری عمل میکند.
منصوری
* ایران در جنگ تحمیلی رمضان، با ابتکار و مهندسی معکوس و همچنین از طریق یکپارچهسازی شبکه پدافند هوائی توانست یکی از سنگینترین خسارات تجهیزاتی مثل انهدام پهپادهایMQ-9، هرمس ۹۰۰ و دیگر پرندههای پیشرفته را به توان هوائی دشمنان متجاوز در تاریخ نبردهای هوائی وارد کند. حفظ این دستاورد نیازمند تقویت مستمر زیرساختهای راداری و بهروزسازی مداوم سامانههای ضدپهپادی است.
عبدالملکی
* آمریکاییها باید تفهیم شوند که نمیتوانند از بار جنایات سگ هار خود، اسرائیل، شانه خالی کنند. مطمئن باشند در این زمینه هزینه خواهند داد و تئاترهایی مانند جدابودن جبهههای اسرائیل از آمریکا، صرفاً تبلیغاتی و فریبنده است و ایران اجازه ادامه این سیاهبازیها را به دشمن نخواهد داد.
مظلومی
* خطر عوامل داخلی دشمن را جدی بگیریم. اخیراً مجموعهای از تجهیزات فنی و سامانههای زمینپایۀ مورد استفاده در پشتیبانی و هدایت جنگندههای مهاجم، در ارتفاعات جنگلی شهرستان تنکابن در استان مازندران کشف و جمعآوری شد. این تجهیزات در یکی از مسیرهای اصلی ورود جنگندههای دشمن به حریم هوائی پایتخت مستقر بودهاند.
بنیادی
* تحلیلگران اقتصادی معتقدند بهترین راه مقابله با فشارهای آمریکا، تغییر آرایش اقتصادی کشور به حالت اقتصاد جنگی است. یعنی تکیه بر توان داخلی، فعالسازی موتورهای رشد، بازطراحی نقشه ارزی و تجاری، و تقویت همکاری با همسایگان به ویژه کشورهای شرق.
پاکطینت
* یک کارشناس عرب اظهار داشته ایران با وجود جراحات و بعضی زیرساختهای ویرانشده به قدرتمندترین و مسلطترین بازیگرِ منطقه تبدیل خواهد شد. زیرا نه آمریکا، نه اسرائیل و نه تمام قدرتهای منطقه نتوانستند آن را در هم بشکنند.
حاجیعبدی
* سعودیها باید درک کنند که یک توافقنامه صرفاً کاغذی با ترکیه و پاکستان، امنیت را برای آنها به ارمغان نخواهد آورد. درست همانطور که پیوند با ابرقدرتی مثل آمریکا نیز امنیت را برای عربستان فراهم نکرد.
بردبار
* درخصوص ائتلاف سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان میخواستم بگویم اردوغان و شهباز شریف هر دو میتوانند بنسلمان را بدوشند. اما رژیم سعودی نمیتواند امنیت بخرد. تنها راه آنها توقف خیانت به همسایگان، دست کشیدن از روحیه تجاوزطلبانه و برچیدن پایگاههای رژیم متجاوز آمریکاست.
شفیعیدوست
* ترامپ در مقابله با ایران اسلامی در وضعیتی قرار گرفته که برای حفظ اعتبار تهدیدهای خود یا باید هزینه جنگ را افزایش دهد یا با پذیرش یک عقبنشینی سیاسی، راهی برای خروج از جنگ پیدا کند.
فصیحی
* از یک سو دشمن با برنامهریزی سازمانیافته در پی ترویج برهنگی، بیحیایی و تغییر مرزهای عفت در جامعه است و از سوی دیگر شاهد برخی غفلتها و کمکاریهای داخلی در جهت ضربه وارد کردن به زیست عفیفانه در اجتماع هستیم. این درحالی است که سلامت اخلاقی، اجتماعی و معنوی جامعه در گرو گسترش فرهنگ عفاف و حیاست و صیانت از آن از وظایف نظام اسلامی به شمار میرود.
مرادمند
* به آقای پزشکیان رئیسجمهور محترم عرض میکنیم لازمه دیدن همه در پای کار ایران این نیست که شما کار کسانی را که هر شب از زندگی خودشان میزنند و با حضور چند ساعته در خیابان برای کشور بازدارندگی ایجاد میکنند به جای این که تکریم بکنید برعکس کارآمدی و فداکاری این جمعیت را نادیده بگیرید.
خداوردیان
* در شرایط جنگی، اقتصاد نیز نیازمند تصمیمهایی متناسب با شرایط جنگ است. فلذا مسئولان بانک مرکزی و اقتصادی کشور باید با بازنگری در سیاستهایی مانند ترخیص درصدی، محدود کردن واردات غیرضروری، گسترش تهاتر و فعالتر شدن دیپلماسی اقتصادی، مجموعه فشار بر بازار ارز را کاهش دهند.
قطبآبادی
* ترس کارشناس کویتی از تسلط ایران بر تنگۀ هرمز را از این یک جمله باید فهمید که به زبان آورده «شاه با این که رابطۀ خوبی با آمریکا داشت و ژاندارم منطقه نامیده میشد چنین اختیاراتی در هرمز نداشت اما ایران اکنون میتواند کلیددار امنیتی تنگه نام بگیرد.»
معنوینژاد
* خبرنگار ارشد کانال 12 عبری رژیم صهیونیستی فاش کرد رئیس اداره اطلاعات موساد و رئیس بخش ایران در موساد بهخاطر شکست سنگین در عملیات سرنگونی حکومت ایران در جنگ 40 روزه، از سِمت خود اخراج شدند این دو مقام ارشد موساد ارتباط مستقیم با طرح سرنگونی حکومت ایران داشتند. آنها معماران اصلی این طرح بودند و آن را به صورت عملیاتی و مکتوب به ترامپ ارائه کرده بودند.
نویدکیا
* وزارت امور خارجۀ یمن به مسئولان عربستان سعودی هشدار داده که اگر به سیاستهای استعماری خود ادامه دهند، باید منتظر نابودی نظام حاکم بر این کشور باشند. با این حساب عربستان باید متوجه این موضوع شده باشد که با فعالیتهای استعماری خود درخصوص یمن به سمت مسیر بیبازگشتی حرکت میکند که ممکن است صفحۀ تاریخ جنایتکارانۀ آن را ببندد.
مهرآسا
* کشور میانجی باید بیطرف باشد. حال که پاکستان به ائتلاف با عربستان پیوسته، ضرورت دارد مسئولان کشورمان این کشور را ار حلقه میانجیگری در پرونده مذاکرات بین ایران و آمریکا خارج بکنند.
آقازاده از ارومیه
* خطاب به سران کشورهای اسلامی باید یادآور شد؛ جمهوری اسلامی میخواهد شما را از بردگی فرعون زمان نجات بخشد. میخواهد از اهانت این سگ هار آمریکا رهایی بخشد و خلاصه میخواهد شما را عزیز کند هر چه زودتر دست از پرستش بت آمریکایی بردارید و به آغوش خدای مهربان و امت خویش برگردید از قهرخداوند که از آستین ملت بیرون خواهد آمد، بترسید.
نیکنام
* نشریه اکونومیست هشدار داد: اگر تردد کشتیها بهزودی از سر گرفته نشود، قیمت نفت ممکن است تا ماه سپتامبر به مرز ۱۵۰ دلار در هر بشکه نزدیک شود! این نتیجه رفتار و عملکرد رئیسجمهور احمقی چون ترامپ است!
رزقی
* کارخانه تولید دارو گچساران (داروی گیاهی، که این منطقه مرکز داروهای گیاهی است) با هزینه 130میلیارد تومانی برای اشتغالزایی و محرومیتزدایی در سال 1402 به صورت صوری افتتاح شد! ولی نه تنها راهاندازی رسمی نشده، بلکه متأسفانه درصدد فروش کارخانه برآمدهاند! از مسئولان بنیاد برکت که متولی آن است درخواست رسیدگی داریم.
جمعی از اهالی گچساران