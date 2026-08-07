* چندی قبل از خیابانی عبور می‌کردم، عکس‌نوشته‌ای توجه من را به خود جلب کرد. زیر عکس امام شهید نوشته بود اگر قرار بود شیعه با شهادت رهبرانش از بین برود، پس کربلا پایان کارِ ما می‌بود.

خذیراوی

* مقاومت اگرچه آسیب دیده ولی توانسته بازدارندگی ایجاد بکند و جنگ را از وضعیت سکون و انفعال به مرحله بازدارندگی منتقل بکند. شکست آمریکا در دریای سرخ در برابر یمن و شکست واشنگتن در مقابل ایران نشانه بزرگ این بازدارندگی است.

فروزان

* در جریان رخدادهای جهانی و یاغی‌گری آمریکای جهانخوار، آنچه بیش از پیش خودنمایی می‌کند این است که آمریکا نقاب از چهره برداشته و واقعیت پنهان خود را به نمایش گذاشته است. آمریکایی که در دوره‌های رئیس‌جمهور‌های پیشین چهره خبیث خود را مخفی کرده و با شعارهای فریبنده حقوق بشری، ادعای رهبری جهان آزاد را داشت در دوره ترامپ دیوانه و متوهم، ذات پلید و خوی استکباری و قلدری خود را عیان کرد. و این دیگر برای کسی پوشیده نیست مگر آنکه کسی نخواهد به عمد آن را بپذیرد و در جهالت خود غوطه‌ور بماند.

قدیری

* اگر افول و فروپاشی نظام استعماری حاکم بر جهان، تا دیروز یک نظریه بین نظریه‌پردازان سیاسی و روابط بین‌الملل مطرح بود، اما امروزه همه با تمام شواهد شاهد عقب‌گرد و فروپاشی آمریکا در برابر چشمانمان در ابعاد نظامی، اقتصادی، اخلاقی و حقوقی هستیم.

فشنگچی

* مهم‌ترین مشکل آمریکا در باز کردن تنگه هرمز، تفاوت نگاه راهبردی آن به تنگه هرمز با نگاه ایران به این تنگه است. برای آمریکا تنگه نماد آزادی کشتیرانی اما برای ایران این تنگه بخشی از ابزار بازدارندگی و امنیت ملی محسوب می‌شود. مگر می‌شود ما ایرانیان از خاک و منافع ملی خود بگذریم و چشم بپوشیم.

خلیفه

* بی‌آبرویی آمریکا به جایی رسیده که نمایندگی فرانسه در سازمان ملل در ژنو با انتقاد از واشنگتن نوشته ایالات متحده زمانی چراغ راهنمای حقوق بشر بود، دیگر این‌طور نیست. جهان دیگر به آن گوش نمی‌دهد. در مقابل آمریکا به خاطر این انتقادات، در حال بررسی رد یا تعلیق گزینه پیشنهادی امانوئل ماکرون برای سفارت در واشنگتن است.

خانزاده

* نظرسنجی جدید سی‌ان‌ان نشان می‌دهد ۷۴ درصد آمریکایی‌ها معتقدند جنگ علیه ایران بی‌ارزش و غیرضروری بوده و ۶۴ درصد گفته‌اند تصمیمات نظامی ترامپ در قبال ایران به آمریکا آسیب رسانده است. بر اساس این نظرسنجی، ۶۵ درصد آمریکایی‏ها معتقدند سیاست‌های ترامپ شرایط اقتصادی را بدتر کرده است. امام شهید چقدر حکیمانه می‌فرمودند هر رئیس‌جمهوری که نتواند آمریکا را اداره بکند برای ما یک فرصت است.

خالدی

* ترامپ مجددا رهبر انقلاب را تهدید به ترور کرد. با این حساب مسئله انتقام یک مسئله احساسی و فردی و شخصی نیست. اگر انتقام محقق نشود و پلن عملی و اجرائی برای آن وجود نداشته باشد، مقامات، مردم و مخصوصا کودکان و دانش‌آموزان این مملکت من‌بعد امنیت نخواهند داشت.

بیداریان

* به برکت پروژه‌های صنعتی که در کشور افتتاح شده و به بهره‌برداری می‌رسند باید اعتراف کرد امروز ایران در حوزه برق به توانمندی قابل توجهی رسیده به‌طوری‌که در ساخت نیروگاه، تجهیزات انتقال برق و پست‌های فشارقوی نه‌‌تنها به خودکفایی رسیده‌ایم، بلکه صادرکننده خدمات فنی و مهندسی نیز هستیم. به عنوان مثال پروژه موفق برقی‌سازی مسیر ریلی کرج- هشتگرد. این پروژه تقریباً با اتکا به توان داخلی اجرا شد و امروز در طراحی، ساخت و اجرای تجهیزات بالاسری خطوط برقی وابستگی جدی به خارج نداریم.

چمن‌آرا

* مقصود دشمن از ارسال مکرر پیام‌های تهدید به زدن زیر ساخت‌های ایران، عملیات روانی‌، ایجاد رعب و وحشت، فشار به مذاکره‌کنندگان، دلداری کاذب به حامیان منطقه‌ای و تشویق مزدوران داخلی به اغتشاش در داخل کشور است اما کور خوانده‌اند. در این جنگ هم خدا با ماست و پیروز خواهیم شد.

حاجتی

* آمریکا در کل دنیا پایگاه نظامی ساخت تا بتواند دنیا را زیر سلطه نظامی خودش داشته باشد. اما، ما ایرانیان‌، زیر بار این سلطه و زور نظامی نرفته و نشان دادیم ارتش هزار میلیارد دلاری آمریکا می‌تواند چقدر آسیب‌پذیر باشد.

چهارمحالی

* غرق کردن و به قعر دریا فرستادن ناوگان دشمن می‌تواند سطح بالایی از موازنه‌ وحشت ایجاد کند. بازدارندگی این اقدام اگر از تخریب زیرساخت‌های کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا در منطقه بیشتر نباشد، کمتر نیست.

طالب‌لو

* در اخبار آمده بود گذرنامه آمریکا در تازه‌ترین رتبه‌بندی جهانی گذرنامه‌های قدرتمند، به رتبه دهم سقوط کرد. یعنی پایین‌ترین جایگاه این کشور از سال ۲۰۱۶ تاکنون. جالب توجه این‌که آمریکا در این رتبه‌بندی، با ایسلند مشترکاً در جایگاه دهم قرار گرفته است.

شربتی

* در راهپیمایی اربعین امسال، برادران عراقی برای ایرانی‌ها واقعا سنگ تمام گذاشتند و حق برادری را به جا آوردند.

شاوردی

* شهید نیما مرادی، ملوان ایرانی که با شلیک اوکراینی‌ها به شهادت رسید، از نگاه اینترنشنالی‌های خبیث و مزدور، جاوید‌نام نبود و هیچ شبکه فارسی‌زبان خارج نشین برای او رپرتاژ نرفت. چرا که با کشته شدن او آبی برای منافع آمریکایی‌ها گرم نمی‌شود.

کاملی‌فرد

* خبرگزاری رویترز در گزارشی به بررسی راهبرد جدید ایران در جنگ با آمریکا پرداخته و نوشته تهران روی محدودیت‌های ترامپ حساب باز کرده فلذا با افزایش تدریجی هزینه‌های اقتصادی و امنیتی، واشنگتن را به سمت پذیرش خواسته‌های خود سوق می‌دهد.

رضاخانی

* تحلیلگران جی‌پی مورگان(شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی‌) معتقدند دریافت عوارض از نفتکش‌ها توسط ایران در تنگه هرمز می‌تواند کاملاً قانونی باشد. همان‌طور که دانمارک، سوئد و ترکیه نیز دارند در تنگه‌های‌شان چنین پولی را می‌گیرند.

فرهودی

* در حالی که عربستان سعودی از تشکیل ائتلافی از ۱۴ کشور برای حفاظت از باب‌المندب خبر داده، جدیدترین داده‌ها از فرار بی‌سابقۀ کشتی‌های سعودی از باب‌المندب حکایت دارد. دست‌کم هشت نفتکش مرتبط با عربستان مسیر خود را تغییر داده و به مبدأ بازگشته‌اند. در همین حال، شش نفتکش با پرچم عربستان نیز به سمت دماغۀ امید‌نیک در آفریقای جنوبی منحرف شده‌اند تا از تنگه باب‌المندب عبور نکنند.

هاشم‌پور

* بعد از شش ماه قدرت خرید کالابرگ نصف شد. دلیلش روشن است. مبلغ کالابرگ تغییری نکرد اما قیمت‌خوراکی‌ها در این مدت بالا رفته است.

قنواتی