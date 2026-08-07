آب هویج داره!(گفت و شنود)

گفت: روزنامه انگلیسی «‌گاردین‌» در گزارشی نوشته است «‌ترامپ چیزی از دیپلماسی سر در نمی‌آورد و ارتش آمریکا هم برای مقابله با قدرت شگفت‌انگیز ارتش و سپاه ایران از توان لازم برخوردار نیست».

گفتم: «‌هِگْسِت‌»، وزیر جنگ آمریکا، سابقه نظامی ندارد. او قبل از وزارت جنگ‌، یکی از مجریان شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز بوده است، چندین پرونده فساد اخلاقی دارد و‌...

گفت: گاردین نوشته بسیاری از نظامیان آمریکا انگیزه‌ای برای جنگ با ایران ندارند و ترامپ را شایسته ریاست جمهوری نمی‌دانند.

گفتم: جالب‌ترین بخش گزارش گاردین آن است که دیپلماسی ترامپ را در حد و اندازه مهد‌کودک دانسته است!

گفت: پس بگو چرا هرچه زور می‌زند و قمپز در می‌کند، باز هم نمی‌تواند هیچ غلطی بکند.

گفتم: مامان هویج در مهد‌کودک به یکی از بچه هویج‌ها گفت؛ حواست کجاست؟ چرا گیج می‌زنی؟ بگو ببینم چه مشکلی داری؟! بچه هویج گفت؛ خانم اجازه؟‌... آب هویج دارم!