نقطه، ته خط!(نکته)
۱- به این سخنان نگاهی بیندازید!...
«چشمانم میخواهند بگویند که اگر این آقا نبود چه اتفاق ناگواری میافتاد! هند و پاکستان، دو قدرت اتمی هستند. اگر شما (اشاره به همان آقا) و تیم عالی شما مداخله نکرده بودید، در عرض چهار روز، جنگ میتوانست به سطحی برسد که هیچکس زنده نماند تا بگوید چه اتفاقی افتاده است. آقای رئيسجمهور (باز هم همان آقا)، نقش ارزشمند شما باید با حروف طلایی در تاریخ نوشته شود. دیگر سخنی نمیگویم، غیر از اینکه خداوند به شما برکت بدهد و عمر دراز بدهد تا همیشه در خدمت انسانیت باشید»!
آنچه از نظرتان گذشت، سخنان آقای «شهباز شریف»، نخستوزیر پاکستان است که در ملاقات با دونالد ترامپ، رئیسجمهور پلید و جنایتکار و کودکخوار آمریکا، خطاب به او بر زبان آورده است!
۲- دیروز آقایان شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان و اردوغان، رئيسجمهور ترکیه به مکه رفته و بهاتفاق بنسلمان یک پیمان نظامی سهجانبه امضاء کردهاند. سران به اصطلاح مسلمان این سه کشور، در مقابل قتلعام وحشیانه مردم مسلمان و مظلوم غزه نه فقط سکوت کرده بودند، بلکه شواهدی در دست است که در آن قتلعام وحشیانه با رژیم کودککش صهیونیستی سَر و سِّر مخفیانهای هم داشتهاند. براساس «پیمان نظامی مکه» هرگونه حمله نظامی علیه یکی از این سه کشور به منزله حمله علیه همه آنها تلقی خواهد شد!
هفته گذشته نیز نمایندگان بیش از ۴۰ کشور در ریاض گردهم آمده و پیمانی را امضاء کردند که موضوع آن «حفظ امنیت دریای سرخ و بابالمندب است»! یعنی مقابله با مقاومت یمن و انصارالله (بخوانید با ایران و جبهه مقاومت). دولت پاکستان هم یکی از امضاءکنندگان این پیمان است!
گفتنی است انصارالله یمن در واکنش به این ائتلاف اعلام کرده است، برای ما عربستان و چند کشور ائتلافکننده فرقی ندارند، کشتیهای همه آنها را غرق میکنیم.
۳- سخن درباره دولت پاکستان است که در مذاکرات پس از حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، نقش میانجی را برعهده داشته و شاید قرار است باز هم این نقش را برعهده داشته باشد! کشوری که نخستوزیرش، ترامپ پلید و جنایتکار را انسانی شریف میداند! و معتقد است که باید تقدیر از عملکرد او با خط طلایی در تاریخ نوشته شود(!) و در همان حال در «پیمان نظامی مکه» با
سمت و سو و موضوع دفاع از منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی (ترجمه کنید علیه ایران و ملتهای مسلمان) شرکت دارد و به بهانه «حفظ امنیت دریای سرخ و بابالمندب»! برای مقابله با انصارالله یمن (باز هم در نهایت علیه ایران) رسماً اعلام آمادگی کرده و متعهد میشود. آیا کشوری (بخوانید دولتی) با این هویت شایسته میانجیگری است؟! معلوم است که نیست و خوشبختانه مسئولان محترم کشورمان به این نکته توجه دارند.
۴- و اما، از هماکنون به وضوح میتوان دید که ائتلاف بیش از ۴۰ کشور برای مقابله با انصارالله یمن و پیمان مکه برای حمایت از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، راه به جایی نمیبرد. مگر قرار است این به اصطلاح کشورها دست به چه اقدامی بزنند که آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکنون انجام ندادهاند؟! ضمن آنکه اخبار و گزارشهای موجود حکایت از آن دارند که بخش قابل توجهی از ارتشهای پاکستان و ترکیه و برخی دیگر از کشورهای اسلامی هوادار ایران و جبهه مقاومت هستند و این هواداری بعد از جنگهای ۱۲روزه و جنگ رمضان دامنه بسیار گستردهتری یافته است. خدای مهربان بر درجات آقای شهیدمان بیفزاید که میفرمودند، نظام کنونی حاکم بر جهان دستخوش تغییرات جدی شده است و تاکید داشتند که فاصلهها در حال حذفشدن هستند و ملتها درحال پیوستن به یکدیگر. تحقق و حرکت رو به گسترش این دیدگاه حکیمانه امام شهیدمان را به وضوح میتوان دید. قومیتها به ملیتها تبدیل شدهاند
و ملتها به امت.
حسین شریعتمداری