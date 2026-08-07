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کد خبر: ۳۳۵۶۲۸
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۸
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قالیباف: انتشار اخبار جعلی توسط ترامپ یک استراتژی شکست‌خورده است

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی گفت: [انتشار] اخبار جعلی [توسط ترامپ] به عنوان اهرم فشار، یک استراتژی شکست‌خورده است. 
محمد باقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره‌کننده در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی با اشاره به اظهارات متناقض و تکراری ترامپ، مبنی بر اینکه «حمله عظیمی در راه است... صبر کنید، بی‌خیال، آن‌ها می‌خواهند مذاکره کنند.»، نوشت: این دیپلماسی نمایشی است که مدام تکرار می‌شود. استفاده از قلدری + وعده‌های شکسته + اخبار جعلی به عنوان اهرم فشار، یک استراتژی شکست‌خورده
است. 
به گزارش مهر، وی ادامه داد: حقایق را بپذیرید و به تعهدات خود عمل کنید. ما به نمایش‌های بیشتر نیازی نداریم. 

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