کد خبر: ۳۳۵۶۲۸
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۸
قالیباف: انتشار اخبار جعلی توسط ترامپ یک استراتژی شکستخورده است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: [انتشار] اخبار جعلی [توسط ترامپ] به عنوان اهرم فشار، یک استراتژی شکستخورده است.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکرهکننده در حساب کاربری خود در یکی از شبکههای اجتماعی با اشاره به اظهارات متناقض و تکراری ترامپ، مبنی بر اینکه «حمله عظیمی در راه است... صبر کنید، بیخیال، آنها میخواهند مذاکره کنند.»، نوشت: این دیپلماسی نمایشی است که مدام تکرار میشود. استفاده از قلدری + وعدههای شکسته + اخبار جعلی به عنوان اهرم فشار، یک استراتژی شکستخورده
است.
به گزارش مهر، وی ادامه داد: حقایق را بپذیرید و به تعهدات خود عمل کنید. ما به نمایشهای بیشتر نیازی نداریم.