سندروم پیروزی خیالی در جنگ باخته!

ترامپ قمارباز با بازنشر مقاله‌ای در«تروث سوشال»، کوشیده شکست واشنگتن برابر ایران را پیروزی جا بزند؛ ادعایی خیالبافانه که فارغ از میدان، حتی رسانه‌های غربی نیز آن را به سخره گرفته‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌ دولت تروریست آمریکا که این روزها بیش از هر زمان دیگری درگیر رویاپردازی و پیروزی‌های خیالبافانه است، لینک مقاله‌ای با تیتر «دونالد ترامپ در جنگ با ایران، برنده شد» را در شبکه اجتماعی اختصاصی‌اش «تروث سوشال» بازنشر کرد.

این مقاله به قلم «جیمز جی کارافانو» در وبگاه «۱۹فورتی‌فایو» منتشر شده و در توضیح آن آمده است:

«حداکثری‌گرایان خواهان تغییر رژیم بودند، حداقلی‌گرایان هیچ اقدامی را نمی‌خواستند و تردیدکنندگان نیز تنها سردرگمی و تغییر موضع می‌بینند. پاسخ کارافانو این است: پیروز کسی است که تعریف پیروزی را تعیین می‌کند؛ و هر طرف را که نگاه کنید، منطقه در حال حرکت در مسیر مورد نظر ترامپ است.»

اما این تحریف آشکار واقعیت و تلاش ترامپ قمارباز برای پیروز نشان دادن خود، حتی از سوی تحلیلگران و رسانه‌های غربی نیز به سخره گرفته شده است. روزنامه «تلگراف» در تحلیل خود صراحتاً نوشت: «جنگ ترامپ و نتانیاهو برای سرنگونی یا تضعیف جمهوری اسلامی به گسترش قابل توجه نفوذ منطقه‌ای ایران منجر شده؛ آن‌ها باختند و ایران پیروز شده است.» همچنین استاد دانشگاه شیکاگو تاکید کرد ترامپ عملاً «در تله تشدید تنش گرفتار شده است.»

واقعیت‌های شکست آمریکا را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:

ایالات متحده در دستیابی به اهداف اعلام‌شده خود یعنی «تغییر رژیم»، «تسلیم بی‌قید‌و‌شرط» یا «اجبار ایران به پذیرش محدودیت‌های شدید هسته‌ای» و «نابودی توان نظامی ایران» کاملاً ناکام مانده است.

دوم اینکه، ارتش تروریست آمریکا نتوانست مانع از اقدام ایران در مسدودسازی تنگه هرمز شود و حاکمیت قاطع ایران بر این مسیر حیاتی تثبیت گردید. همچنین صعود بی‌سابقه قیمت نفت و تثبیت موقعیت ایران در خلیج‌فارس نشان می‌دهد اصرار ترامپ بر نمایش‌های تلویزیونی و تظاهر به پیروزی در یک جنگ باخته، صرفاً ارتش تروریست آمریکا را در باتلاق این درگیری گرفتارتر کرده است.