ملاک «توانمندی» است نه «قومیت»

یک نماینده مجلس شورای اسلامی طی یک اعتراف تلخ اذعان کرد که ملاک و معیارش در انتخابات ریاست جمهوری، «قومیت» بود، نه «توانمندی».

«علیرضا.م» با حضور در یک برنامه ‌گفت‌وگو محور صراحتاً اعلام کرد که همراهی او با پزشکیان در کارزار انتخابات، پشتوانه «قومیتی» داشته است.

رئیس کمیسیون‌ آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: دغدغه‌ام این بود که همشهری‌ام رئیس‌جمهور شود، در سفرها با «پزشکیان» همراه بودیم و تمام قد پشت ایشان ایستادیم.

این نماینده مجلس، غیرت را معادل «رای قومیتی» گرفته و اظهار داشت: بحث اصلاح‌طلبی و اصولگرایی معنا نداشت، ما «غیرت‌طلب» هستیم نه اصلاح‌طلب و «غیرت‌گرا» هستیم نه اصولگرا؛ «بعد از سال‌ها باید نوبت به ما هم می‌رسید که یک تبریزی رئیس‌جمهور شود».