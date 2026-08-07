گزارش نشریه «آتلانتیک» از قمار اقتصادی ترامپ در جنگ با ایران پرده برداشت. با صعود موشکی قیمت بنزین و تخلیه ذخایر راهبردی نفت، التماس ترامپ به غول‌های نفتی برای مهار بحران سوخت تشدید شده است.

آن روزها که دونالد ترامپ با ژست‌های همیشگی از «سودآوری جنگ با ایران» و «جهش فروش نفت آمریکا» خیالبافی می‌کرد، تصور نمی‌کرد آتشی که در منطقه افروخته، درست وسط کاخ سفید، کپسول آتش‌نشانی طلب کند! حالا با اوج‌گیری بحران انرژی، رمق از اقتصاد آمریکا رفته و قمارباز را به التماس کردن به غول‌های نفتی وا‌داشته است؛ التماس برای کاهش قیمت بنزین، آن هم در آستانه یک شکست مرگبار انتخابی.

ترامپ که با خشم بی‌سابقه افکار عمومی و افت شدید محبوبیت رو‌به‌روست، حتی به شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» پناه برده تا دق‌دلی‌اش را سر غول‌های نفتی خالی کند. او با حمله‌ای بی‌محابا به «مایک ویرث» مدیرعامل شرکت نفتی «شورون»، او را متهم کرد که نمک‌نشناس است و حمایت‌های دولت را فراموش کرده! ترامپ با منت‌گذاری بر سر این شرکت مدعی شد شورون با چراغ سبز او دوباره به ونزوئلا برگشته و «قوی‌تر از همیشه» شده، پس حالا موظف است «فوراً» قیمت سوخت را پایین بیاورد. نمایشی شتاب‌زده از رئیس‌جمهوری که قافیه را در اقتصاد و سیاست با هم باخته است.

اما چرا کار واشنگتن به چنین شتاب‌زدگی رسیده است؟ پاسخ را باید در گزارش نشریه آمریکایی «آتلانتیک» جست‌وجو کرد؛ جایی که اعتراف می‌کند لجبازی ترامپ، سفره آمریکایی‌ها را هدف گرفته است:

«جنگ میان ایالات متحده و ایران همچنان قیمت بنزین را در سراسر آمریکا در سطح بالایی نگه داشته است و اقتصاددانان هشدار می‌دهند که حتی اگر به‌زودی آتش‌بس برقرار شود، رانندگان نباید انتظار کاهش سریع قیمت‌ها را داشته باشند. از زمان آغاز جنگ میانگین قیمت بنزین در آمریکا همواره بالاتر از ۳.۵۰ دلار به ازای هر گالن بوده و پس از شروع مجدد درگیری‌ها، بار دیگر از ۴.۰۰ دلار به ازای هر گالن فراتر رفته است. افزایش قیمت سوخت اکنون به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی آمریکا تبدیل شده است؛ به‌طوری که یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد حدود ۷۵ درصد آمریکایی‌ها ترامپ را مسئول افزایش قیمت بنزین می‌دانند، در حالی که جمهوری‌خواهان کمتر از ۱۰۰ روز تا انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره فرصت دارند.»

نکته مهم این گزارش، توصیف اعتراف‌گونه‌ای است که رسانه آمریکایی از مکانیزم گرانی سوخت و بی‌خاصیت بودن قول‌های کاخ سفید ارائه می‌دهد؛ جایی که به حقیقت تلخ اقتصاد جنگ‌زده آمریکا اشاره کرده و می‌نویسد:

«اقتصاددانان این پدیده را با این عبارت توصیف می‌کنند که «قیمت بنزین مانند موشک بالا می‌رود، اما مانند پر پایین می‌آید.» پژوهشی از سوی بانک فدرال رزرو دالاس نشان می‌دهد که انتقال کامل کاهش قیمت نفت به مصرف‌کنندگان ممکن است بیش از ۱۶ هفته زمان ببرد. حتی اگر جنگ فوراً پایان یابد و تنگه هرمز نیز دوباره به‌طور کامل بازگشایی شود، احتمالاً آمریکایی‌ها تا زمان برگزاری انتخابات ماه نوامبر همچنان با قیمت‌های بالای بنزین روبه‌رو خواهند بود و بعید است قیمت سوخت پیش از حضور رأی‌دهندگان در پای صندوق‌های رأی به کمتر از ۳.۰۰ دلار به ازای هر گالن برسد.»

حالا ترامپ مانده و شعبده‌بازی‌های نافرجامش؛ او که می‌خواست با جنگ علیه ایران برای خود محبوبیت بسازد، حالا ناچار است برای فرار از بحران، به شرکت‌های نفتی التماس کند. بازی عوض شده و این بار، آتش‌افروز در موشک قیمت‌هایی که خودش پرتاب کرده، می‌سوزد!