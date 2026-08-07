مردم آمریکا، جنگ با ایران را عامل بیثباتی میدانند
نظرسنجی تازه «رویترز» از نگرانی آمریکاییها از پیامدهای جنگ با ایران و افزایش بهای سوخت حکایت دارد.
نتایج تازه نظرسنجی مشترک «رویترز» و «ایپسوس» نشان میدهد بخش قابل توجهی از آمریکاییها معتقدند ادامه جنگ آمریکا با ایران به بیثباتی بیشتر در خاورمیانه منجر خواهد شد و از پیامدهای اقتصادی و سیاسی این درگیری نیز نگران هستند.
بر اساس این نظرسنجی که
طی 6 روز و همزمان با پنجمین ماه جنگ آمریکا با ایران انجام شده، 50 درصد پاسخدهندگان پیشبینی کردهاند که اقدام نظامی آمریکا علیه ایران طی یک سال آینده خاورمیانه را بیثباتتر خواهد کرد. در مقابل، تنها 17 درصد معتقدند این جنگ به افزایش ثبات در منطقه میانجامد. همچنین 16 درصد بر این باورند که وضعیت تغییر محسوسی نخواهد کرد و 17 درصد نیز پاسخی ارائه نکرده یا اظهار بیاطلاعی کردهاند.
این نظرسنجی همچنین نشان میدهد آمریکاییها نسبت به پیامدهای اقتصادی جنگ نیز بدبین هستند.
58 درصد شرکتکنندگان انتظار دارند قیمت بنزین افزایش یابد، در حالی که فقط 15 درصد معتقدند قیمت سوخت کاهش خواهد یافت. افزایش نگرانیها در شرایطی مطرح شده که اختلال در تردد کشتیها از تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان، بر بازارهای انرژی تأثیر گذاشته است.
نتایج این نظرسنجی از کاهش حمایت افکار عمومی از جنگ نیز حکایت دارد؛ به طوری که تنها 35 درصد آمریکاییها از ادامه این جنگ حمایت میکنند. همچنین برای نخستین بار از زمان آغاز این نظرسنجیها در اواخر سال 2024، رأیدهندگان آمریکایی دموکراتها را با اختلافی اندک، نسبت به جمهوریخواهان، شایستهتر برای مدیریت جنگ، مقابله با تروریسم و همچنین اداره اقتصاد ارزیابی کردهاند.
به گزارش تسنیم، این یافتهها میتواند برای دونالد ترامپ و حزب جمهوریخواه، که در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره قرار دارند، از نظر سیاسی چالشبرانگیز باشد. هرچند 80 درصد جمهوریخواهان عملکرد ترامپ را به طور کلی تأیید میکنند و 66 درصد نیز از نحوه مدیریت جنگ با ایران توسط او حمایت دارند، اما تنها 41 درصد آنها معتقدند این جنگ در نهایت به ثبات بیشتر خاورمیانه منجر خواهد شد.
بر اساس گزارش رویترز، جنگی که از اواخر فوریه با مشارکت آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شد، تاکنون دستکم 37.5 میلیارد دلار
برای مالیاتدهندگان آمریکایی هزینه داشته، 18 نظامی آمریکایی در آن کشته شدهاند.
در همین حال، برخی کارشناسان معتقدند حتی در صورت پایان سریع درگیریها، پیامدهای اقتصادی آن ادامه خواهد داشت، هرچند درباره تأثیر نهائی جنگ بر ثبات منطقه دیدگاههای متفاوتی وجود دارد.