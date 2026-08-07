ماجرای حمله جدید رژیم صهیونی به خبرنگاران پرستیوی
خبرنگار زن شبکه بینالمللی پرستیوی گفت: هنگام پوشش جنایات ارتش صهیونیستی در اردوگاه پناهندگان فلسطینی در قلندیا، بارها مورد حمله نیروهای ارتش اسرائیل قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار کیهان، خانم نقا حامد خبرنگار شبکه بین المللی پرستیوی رسانه ملی در گزارش زنده تصویری از محل اردوگاه پناهندگان فلسطینی در منطقه قلندیا، با بیان اینکه این نخستينبار نيست و آخرینبار هم نخواهد بود که به ما خبرنگاران حمله میشود، گفت: چراکه نیروهای ارتش اسرائیل تمام تلاش خود را به کار گرفتهاند تا این پیام را به همه خبرنگاران و گروههای رسانهای حاضر در اينجا برسانند که پوشش این رویدادها را متوقّف کنند و از این منطقه فاصله بگیرند.
وی افزود: ما بارها مجبور شدهایم محل استقرار خود را تغییر دهیم و تنها ما نبودهایم، بسیاری از همکاران ما نیز، همانند ما هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.
این خبرنگار پرستیوی همچنین گفت: چند روز پیش همکار ما محمد سمرین، پس از آنکه از یورش نیروهای اسرائیلی به اردوگاه پناهندگان قلندیا فیلمبرداری کرده بود، بهشدت از سوی نیروهای ارتش اسرائیل مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت و پاها مجروح شد.
خانم حامد گفت: متأسفانه در حالی که جنایات اسرائیل ادامه دارد، فشار و سرکوب علیه خبرنگاران و گروههای رسانهای حاضر در محل نیز همچنان ادامه دارد و شدت گرفته است.
وی همچنین با تأکید بر اینکه تاکنون چندینبار با شلیک گاز اشکآور و نارنجکهای صوتی از سوی اسرائیلیها روبهرو شدهایم اما خبرنگاران به فعالیتهای رسانهای خود ادامه میدهند، هرچند که همچنان با سرکوب از سوی نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی مواجه هستیم.
خبرنگار شبکه بینالمللی پرستیوی در ادامه این گزارش گفت: پاسخ ما خبرنگاران بسیار روشن است؛ ادامه دادن به پوشش اخبار و خاموش نکردن دوربینها و این بهای سنگینی است که ما بهعنوان خبرنگاران پرستیوی و در کنار دیگر خبرنگاران فلسطینی میپردازیم. زیرا باور داریم صدای کسانی هستیم که صدايشان شنیده نمیشود.
خبرنگار پرستیوی یادآور شد: جهان باید از آنچه در کرانه باختری اشغالی و بهویژه این روزها در اردوگاه پناهندگان فلسطینی در قلندیا میگذرد، آگاه باشد و این وظیفه ما خبرنگاران است که به افشاگری جنایات رژیم صهیونیستی برای جهانیان بپردازیم و در این راه حاضریم جان خود را نیز فدا کنیم.