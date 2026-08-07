روایت زندگی رهبر شهید انقلاب برای نسل نوجوان منتشر شد
سه جلد نخست مجموعه هفتجلدی «پروا کن»، روایت داستانی و مستند زندگی رهبر شهید انقلاب برای نوجوانان، منتشر شد.
انتشارات شهید کاظمی، سه جلد نخست از مجموعه هفتجلدی «پروا کن» را منتشر کرد. این مجموعه روایتی مستند و داستانی از زندگی و شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی است که با هدف آشنایی مخاطبان، بهویژه نوجوانان و جوانان، با الگوهای عملی زیست انقلابی تدوین شده است.
مجموعه «پروا کن» توسط محفل نویسندگان منادی تدوین و از سوی انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است. این اثر به قلم جمعی از نویسندگان خوشذوق انقلابی، با تلاش مستمر و بررسی منابع و آثار منتشرشده درباره زندگی و زمانه رهبر شهید انقلاب، تلاش دارد فرازهای مهم زندگی ایشان را از دوران کودکی، نوجوانی و جوانی تا سالهای مبارزه، زندان، تبعید، پیروزی انقلاب و مسئولیتهای مهم پس از آن، در قالب داستانهایی زنده، پرکشش و خواندنی بازخوانی کند.
خواننده در این کتابها، رهبر شهید انقلاب را نه بهعنوان شخصیتی دور از دسترس، بلکه در قامت نوجوانی کنجکاو، درسخوان، پرشور و دغدغهمند میبیند؛ نوجوانی که مسیر رشد، اثرگذاری و «شدن» را از دل مطالعه، ایمان، تلاش و مسئولیتپذیری آغاز میکند.
جلدهای منتشرشده این مجموعه عبارتاند از:
- «دنیای دالبری»؛ روایتی داستانی از دوران کودکی تا نوجوانی رهبر شهید
- «دنیای میلهای»؛ روایتی داستانی از دوران نوجوانی تا اوایل انقلاب رهبر شهید
-«دنیای مورسی»؛ روایتی داستانی از دوران جوانی و مبارزات رهبر شهید