اعلام آمادگی مرکز اسناد سپاه برای تولید «روایت اول» از جنگ

سردار رمضان شریف، مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع‌مقدس و مجاهدت‌های سپاه، در پیامی به مناسبت روز خبرنگار (۱۷ مرداد)، از آمادگی همه‌جانبه این مرکز برای همکاری‌های پژوهشی، مستندسازی و تولید محتوای فاخر با رسانه‌های کشور خبر داد.

سردار شریف با گرامیداشت سالگرد شهادت شهید محمود صارمی و تجلیل از اهالی رسانه، بر ضرورت فتح سنگر «روایت اول» در برابر جنگ ترکیبی و شناختی دشمن تأکید کرد.

وی تصریح کرد: در شرایطی که استکبار با ابزارهای نوین و هوش مصنوعی درصدد تحریف حقایق است، هم‌افزایی میان گنجینه مستند مرکز اسناد سپاه و قلم متعهد خبرنگاران، شرط اصلی شکست سناریوهای ایران‌هراسی و بازتاب حقیقت شکوهمند دفاع‌مقدس ۸ساله و «دفاع مقدس دوم و سوم» در مواجهه با تجاوزات آمریکایی- صهیونی است.

رئیس مرکز اسناد سپاه، پیوند شگفت‌انگیز «میدان دیپلماسی، خیابان (حضور ولایی مردم) و نیروهای مسلح» را الگویی بی‌نظیر از استکبارستیزی دانست و تأکید کرد: این مرکز آماده انتقال حقایق، اسناد و معارف حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان اسلام و پشتیبانی‌های ماندگار ملت ایران به اصحاب رسانه است.