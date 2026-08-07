سرویس سیاسی-

گفت‌وگوی ضبط‌شده تلویزیونی رئیس‌جمهور، رویکرد متفاوت و قابل تأملی را در اطلاع‌رسانی دولت رقم زد. جایگزینی مجریان رسانه ملی با اعضای دفتر، اگرچه بستری برای ارائه آمارها ایجاد کرد، اما مطالبات معیشتی و دغدغه‌های مردم را در سایه یک گزارش‌دهی معمولی به حاشیه برد.

گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر رئیس‌جمهور، به بهانه آغاز سومین سال فعالیت دولت چهاردهم، رویکرد جدید و بی‌سابقه‌ای را در ساختار اطلاع‌رسانی دولت به نمایش گذاشت. طبق روال معمول و سنوات گذشته، گفت‌وگوی رئیس‌جمهور با مردم همواره با حضور مجریان مطرح صداوسیما برگزار می‌شد؛ گفت‌وگوهایی که فارغ از تمام نقدهای وارد بر آن، به دلیل هویت رسانه‌ای مجریان، تا حدی حامل دغدغه‌ها، مطالبات معیشتی و سؤالات صریح مردم از شخص اول اجرائی کشور بود.

اما تیم رسانه‌ای دولت چهاردهم در اقدامی بی‌سابقه، سبک جدیدی را پایه‌ریزی کرد: گفت‌وگویی ضبط‌شده و درون‌سازمانی که در آن اعضای دفتر خودِ رئیس‌جمهور در مقام مصاحبه‌کننده قرار گرفتند. این رویکرد که بیشتر به یک گزارش‌دهی داخلی شباهت داشت، نشانه واضحی از کاهش اعتماد به نفس تیم رسانه‌ای دولت در مواجهه با پرسش‌های چالش‌برانگیز رسانه‌های مستقل و مطالبات روزمره مردم تلقی می‌شود؛ فرمولی که در آن «خودشان پرسیدند، خودشان پاسخ دادند، خودشان ضبط کردند و در نهایت از عملکرد خود تمجید نمودند.»

با وجود این نقد ساختاری به شکل مصاحبه، بررسی گزیده بخش اول و دوم گفت‌و‌گوی رئیس‌جمهور حاوی نکات و آمارهای مهمی در حوزه‌های انرژی، اقتصاد، تحولات جاری و سیاست خارجی است که مشروح آن در ادامه می‌آید.

روایت پزشکیان از وضعیت ناترازی‌های انرژی

مسعود پزشکیان در پاسخ به پرسشی درخصوص وضعیت ناترازی‌های انرژی و شرایط تحویل دولت، به تشریح ابعاد بحران سوخت در بدو آغاز به کار خود پرداخت و گفت:

«دولت را در شرایطی تحویل گرفتیم که برآیند وضعیت این بود که در زمستان باید با قطعی برق، آب و گاز مواجه می‌شدیم. مجموع ذخایر انرژی ما یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر بود و می‌گفتند این ذخایر تا آبان بیشتر دوام نمی‌آورد و پس از آن سوختی برای نیروگاه‌ها نداشتیم. اما با همراهی مردم و مدیریت توانستیم از این بحران

عبور کنیم.»

وی با تأکید بر مفهوم وفاق ملی و نقش مردم در مدیریت مصرف افزود: «همین پنل‌های خورشیدی که راه‌اندازی شده‌اند، اکنون نزدیک به ۷ هزار مگاوات وارد مدار کرده‌اند؛ یعنی معادل حدود ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که ظرفیت آن در حال توسعه است. اگرچه هدف‌گذاری ما احداث ۳۰ هزار مگاوات پنل خورشیدی بود و به دلیل مشکلات و محاصره‌ها به آن نرسیدیم، اما هدف ما صرفاً محدود به ۱۲ هزار مگاوات قانون برنامه نیست و به دنبال توسعه حداکثری انرژی‌های پاک هستیم.»

رئیس‌جمهور با اشاره به آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌ها در طول سال گفت: «امسال با وجود اینکه نیروگاه‌های ما را زدند و روزانه نزدیک به ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز ما را زدند، قطعی برق بسیار کمی در گرما داشتیم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که برق صنایع و کارگاه‌ها قطع نشود. برای زمستان نیز با وجود کمبود روزانه

۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز، در حال طراحی برنامه‌هایی هستیم تا مردم با مشکل مواجه نشوند.»

محاسبه غلط دشمنان از فروپاشی اقتصاد ایران

بخش دیگری از این گفت‌وگو به تشدید فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و محاصره دریایی اختصاص داشت. پزشکیان با اشاره به ارزیابی‌های دشمنان از فروپاشی اقتصاد ایران تاکید کرد:

«آن‌ها انتظار داشتند کشور به دلیل فشارهایی که طی سال‌ها وارد کرده‌اند، سقوط کند. اکنون در دولت ما این فشارها به حداکثر رسیده و خودشان هم در تحلیل‌هایشان تعجب می‌کنند که چرا ما سقوط نکرده‌ایم. تحریم یک واقعیت است؛ وقتی نتوانیم نفت بفروشیم ارز کمتری داریم، اما با کمک دانشگاهیان و فعالان اقتصادی در حال مدیریت اوضاع هستیم.»

وی درباره نحوه تعامل با کشورهای همسایه و دور زدن بسترهای تحریمی، تصریح کرد: «چون امکان جابه‌جایی پول را نداریم، بخشی از مبادلات به صورت تهاتری انجام می‌شود. ارتباط ما با همسایگان بسیار بهتر از گذشته است. یکی از برنامه‌های دشمنان ایجاد ناآرامی از شمال‌غرب و جنوب‌شرق بود، اما خود کشورهای منطقه اجازه ندادند کسی از آن‌سوی مرزها وارد شده و اغتشاش ایجاد کند. رسیدن به این وفاق کار ساده‌ای نبود.»

افزایش مبلغ کالابرگ در دستور کار

وی با دفاع از انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده نهائی جهت جلوگیری از رانت و فساد، اظهار داشت: «ارزی که در ابتدای زنجیره داده می‌شد، زمینه فساد، بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات را فراهم می‌کرد. ما این سازوکار را تغییر دادیم. البته با توجه به گران شدن قیمت‌ها، اکنون باید مبلغ کالابرگ را افزایش دهیم تا فشار بر معیشت مردم کم شود. تلاش می‌کنیم سهم دهک‌های بالا را کاهش داده و به دهک‌های پایین اضافه کنیم.»

پزشکیان ادعای افزایش تقاضا پس از آزادسازی نرخ ارز را رد کرد و افزود: «اطلاعات من برعکس است؛ تقاضا و قاچاق کاهش یافته است. به عنوان مثال در موضوع نان، آمارهایی داریم که یک خانواده در ماه ۱۸ تن نان گرفته است! این یعنی نان در مسیر دیگری مصرف می‌شده و ما در حال ساماندهی آن هستیم.»

توسعه کریدورها؛ افتتاح راه‌آهن چابهار- زاهدان

در هفته دولت

رئیس‌جمهور با تشبیه کریدورها به «شریان‌های حیاتی بدن انسان» بر اولویت توسعه خطوط ریلی تاکید کرد و از آخرین وضعیت پروژه‌های زیربنایی خبر داد:

- راه‌آهن چابهار- زاهدان: این مسیر بیش از ۶۰۰ کیلومتری به عنوان شریان اصلی به پایان رسیده و در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

- راه‌آهن رشت- آستارا: تمام ۱۶۰ کیلومتر مسیر آزادسازی و تملک شده و پیمانکار روسی احداث آن را آغاز

می‌کند.

- مسیر تهران- چشمه‌ثریا: در حال نهائی کردن پیمانکار جهت اتصال ریلی تبریز به ترکیه.

- خطوط مترو و حومه‌ای: برنامه‌ریزی برای اتصال ریلی تهران به شهرهای اطراف نظیر اسلامشهر، شهر قدس، رباط‌کریم و شهریار.

پزشکیان خاطرنشان کرد: «علت اینکه با وجود محاصره‌ها کمبودی در بازار دیده نمی‌شود، استفاده از مسیرهای مویرگی است؛ اما با تکمیل کریدورها و خطوط ریلی، توان جابه‌جایی کالا چند برابر خواهد شد.»

فروپاشی ادعاهای حقوق بشری غرب

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به جنایات صورت‌گرفته در جنگ اخیر و هدف قرار گرفتن دانشگاه‌ها، مراکز هوش مصنوعی و دانشمندان، ادعاهای بین‌المللی درباره حقوق بشر را کاملاً فرو ریخته دانست و تاکید کرد: دشمن با هر نمادی از توانمندی و نخبگی کشور مخالف است.

وی در واکنش به حواشی پیام رهبر فقید درباره تفاهم‌نامه آتش‌بس و عبارت «علی‌الاصول موافق نبودم»، تفرقه‌افکنی برخی جریان‌ها را خروج از جاده انصاف خواند و تصریح کرد که ایشان با کسب رأی ۱۲ عضو از ۱۳ عضو شورا، نظر کارشناسی را پذیرفته بودند.

شخصیت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای

استثنائی است

پزشکیان همچنین با اشاره به انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید، به تمجید از ویژگی‌های اخلاقی و مدیریتی ایشان پرداخت و اظهار داشت: «شخصیت ایشان از نظر اخلاق، منطق، تواضع و بردباری واقعاً استثنایی است. من هرچه در دل داشتم صریحاً با ایشان در میان گذاشتم و با مهربانی و برخوردی بسیار منطقی مواجه شدم.»

وی با انتقاد شدید از فضاسازی‌های رسانه‌ای افزود: «مطالبی که گاهی مطرح می‌شود یا چهره‌ای که برخی خناسان و جریان‌های مغرض از ایشان ترسیم می‌کنند، با واقعیت کاملاً متفاوت است. وجود ایشان و تعامل صریح با رهبری، نقطه قوت بسیار بزرگی برای دولت در ادامه این مسیر سخت خواهد بود.»