کد خبر: ۳۳۵۶۱۵
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۳
نمایش پهپادها و جنگندههای منهدمشده «آمریکایی- صهیونی» توسط سامانه نوین پدافندی نیروی هوافضای سپاه
تصاویر جدیدی از بقایای پهپادها و جنگندههای آمریکایی- صهیونی که توسط سامانه پدافندی نوین نیروی هوافضای سپاه پاسداران رهگیری و منهدم شدهاند، منتشر شد.
تصاویر جدیدی از بقایای پهپادها و جنگندههای آمریکایی- صهیونی که توسط سامانه پدافندی نوین نیروی هوافضای سپاه پاسداران رهگیری و منهدم شدهاند، منتشر شد. در تصاویر فوق لاشه جنگنده F15 پهپاد شناسایی-رزمی MQ-۱Cگری ایگل، پیشرانه توربوپراپ TPE۳۳۱ مورد استفاده در پهپاد شناسایی-رزمی MQ۹ ریپر و همچنین یک پهپاد شناسایی-رزمی هرمس-۹۰۰ قابل مشاهده است.