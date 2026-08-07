تیم ایران با نام «مدرسه میناب» در المپیاد جهانی هوش مصنوعی درخشید
تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی ایران که با عنوان «مدرسه میناب» در المپیاد جهانی شرکت کرده است، موفق به کسب چهار مدال رنگارنگ در این رقابتها شد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی ایران در سومین دوره المپیاد جهانی هوش مصنوعی که از 11 تا 16 مردادماه جاری برگزار شد، یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز به دست آورد.
در این دوره از رقابتها که در قزاقستان با حضور ۴۰۰ شرکتکننده از ۱۰۰ کشور جهان برگزار شد، شایان رضازاده موفق به کسب مدال طلا شد و محمدرضا درویشی و محمدامین نظمفر مدال نقره و مانی منجیپور مدال برنز به دست آوردند.
گفتنی است، کاروان المپیادهای علمی ایران با عنوان «مدرسه میناب» در رقابتهای جهانی حضور دارد و حالا تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی ایران نیز درخشید.
تیم ایران در دومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی که سال قبل در شهر پکن چین برگزار شد، موفق به کسب دو مدال نقره و دو مدال برنز شده بود.