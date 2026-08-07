در پی تجاوزهای نظامی آمریکا علیه ایران و پاسخ‌های پهپادی و موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکایی، نگرانی‌ها در واشنگتن درباره پیامدهای بلندمدت آسیب‌های مغزی نظامیان آمریکا افزایش یافته است؛ به‌طوری که بر اساس آمار رسمی، نزدیک به ۷۰۰ نظامی آمریکایی در این جنگ دچار آسیب‌های مغزی شده‌اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت، ادامه جنگ متجاوزانه آمریکا علیه ایران نگرانی‌های تازه‌ای درباره پیامدهای بلندمدت آسیب‌های مغزی ناشی از انفجار برای نظامیان آمریکایی ایجاد کرده است؛ آسیبی که به گفته پزشکان، حتی در مواردی که در ابتدا خفیف به نظر می‌رسد، ممکن است سال‌ها بعد با اختلالات حافظه، سردردهای مزمن، سرگیجه و مشکلات شناختی بروز کند.

بر اساس اظهارات مقام‌های نظامی آمریکا که آسوشیتدپرس به آنها استناد کرده، تاکنون نزدیک به ۷۰۰ نظامی آمریکایی در حملات پهپادی و موشکی به پایگاه‌های این کشور در غرب آسیا و دیگر درگیری‌ها زخمی شده‌اند و بیشتر آنها دچار آسیب مغزی ناشی از ضربه یا موج انفجار شده‌اند، اما ظاهرا پس از درمان اولیه دوباره به خدمت بازگشته‌اند.

شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، ماه گذشته اعلام کرد که بخش عمده این آسیب‌ها در یک بازه دو هفته‌ای، «ضربه‌های مغزی خفیف» بوده است.

با این حال، متخصصان مغز و اعصاب به آسوشیتدپرس گفته‌اند اصطلاح «خفیف» می‌تواند گمراه‌کننده باشد، زیرا شماری از مبتلایان حتی با علائم اولیه محدود، ماه‌ها یا سال‌ها با عوارضی مانند سردرد، سرگیجه، اختلال تمرکز، فراموشی و آنچه «مه مغزی» خوانده می‌شود، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. دیوید اوکونکو، متخصص آسیب‌های مغزی، تأکید کرد افرادی که دچار ضربه مغزی شده‌اند باید پیش از بازگشت به فعالیت‌هایی که احتمال آسیب مجدد را افزایش می‌دهد، به‌طور کامل بهبود یابند.

جیمز کلی، استاد بازنشسته عصب‌شناسی و دانشمند ارشد بنیاد «زخم‌های نامرئی» نیز گفت موج انفجار به‌تنهائی می‌تواند به مغز آسیب برساند و این نوع آسیب از نظر سلولی با ضربه مستقیم به سر تفاوت دارد.

آسوشیتدپرس نوشت جنگ علیه ایران، نظامیان آمریکایی را با نوع جدیدی از نبرد روبه‌رو کرده است؛ نبردی که در آن پهپادها ممکن است در فاصله بسیار نزدیک‌تری از سر نیروها منفجر شوند؛ وضعیتی که با بمب‌های کنار جاده‌ای رایج در جنگ‌های عراق و افغانستان تفاوت دارد.

در همین حال، قانونگذاران دموکرات آمریکایی خواستار بررسی نحوه رسیدگی به مجروحان حمله پهپادی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا در کویت شده‌اند؛ حمله‌ای که در آغاز جنگ به کشته شدن ۶ نظامی آمریکایی انجامید.

تمی بالدوین، در نامه‌ای از ارتش خواست نتایج تحقیقات مربوط به حمله اول مارس را منتشر کند و اعلام کرد با شماری از مجروحانی گفت‌وگو کرده که هفته‌ها پس از آسیب مغزی حتی تحت غربالگری اولیه نیز قرار نگرفته بودند.

در مقابل پیتر‌گریوز، سخنگوی سازمان سلامت دفاعی آمریکا، اعلام کرد انجام غربالگری آسیب‌های مغزی برای نیروهای نظامی، بخشی از سیاست رسمی این نهاد است.

بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ بیش از ۵۰۰ هزار نظامی آمریکایی مبتلا به آسیب مغزی تشخیص داده شده‌اند که ۸۲ درصد آنها در رده آسیب‌های خفیف قرار داشته‌اند، هرچند همه این موارد ناشی از نبرد نبوده است. با این حال، کارشناسان معتقدند شمار واقعی مبتلایان احتمالاً بیشتر است، زیرا علائم این آسیب‌ها اغلب با اختلال استرس پس از سانحه و سایر مشکلات روانی هم‌پوشانی دارد.

به گزارش ایسنا، آسوشیتدپرس همچنین روایت چند نظامی سابق آمریکا را منتشر کرد که سال‌ها پس از حضور در عراق و افغانستان همچنان با پیامدهای آسیب‌های مغزی زندگی می‌کنند؛ از جمله سردردهای مزمن، سرگیجه، فراموشی، اختلال گفتار، تشنج، حساسیت به نور و حتی افکار خودکشی.