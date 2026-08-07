گزارشهایی درباره حمایت مالی خارجی از هنجارشکنیهای فرهنگی وجود دارد
امام جمعه موقت تهران گفت: تحرکات سازمانیافتهای با پشتیبانی دشمنان برای ترویج برهنگی، رفتارهای هنجارشکنانه و جابهجا کردن مرزهای عفت و حیا در حال انجام است و این اقدامات با سوءاستفاده از شرایط پس از جنگ دنبال میشود.
حجتالاسلام و المسلمین محمد جواد حاجعلیاکبری در خطبههای نماز جمعه تهران بیان داشت: در مباحث پیشین درباره «زیست عفیفانه» تبیین شد که این سبک زندگی، نقشی اساسی در پیشرفت فکری، اجتماعی، اقتصادی و تمدنی جامعه دارد و یکی از پایههای شکلگیری تمدن نوین اسلامی به شمار میرود. از همین رو، دشمن برای جلوگیری از پیشرفت حقیقی امت اسلامی، ترویج بیعفتی، بیحیایی و هرزگی را بهعنوان یک راهبرد جدی در دستور کار خود قرار داده است.
امام جمعه موقت تهران گفت: تحرکات سازمانیافتهای با پشتیبانی دشمنان برای ترویج برهنگی، رفتارهای هنجارشکنانه و جابهجا کردن مرزهای عفت و حیا در حال انجام است و این اقدامات با سوءاستفاده از شرایط پس از جنگ دنبال میشود.
وی بیان داشت: اکنون وظیفه مؤمنان است که با بصیرت وارد میدان شوند. این دغدغه تنها به بانوان محجبه یا خانوادههای مذهبی محدود نیست، بلکه بسیاری از افرادی که حتی پوشش متعارفتری دارند نیز نسبت به صحنههای ناهنجار اجتماعی ابراز
نگرانی میکنند.
حجتالاسلام و المسلمین حاجعلیاکبری با اشاره به گزارشهایی درباره حمایت مالی از برخی رفتارهای هنجارشکنانه گفت: خبرهایی وجود دارد که نشان میدهد افرادی برای حضور با پوششهای ناهنجار در عرصه اجتماعی، از خارج از کشور دلار و ارز دریافت میکنند تا با یکی از ارزشمندترین سرمایههای فرهنگی و اجتماعی ملت ایران مقابله
کنند.
امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: بافت اصلی جامعه و خانوادههای ایرانی، بافتی مبتنی بر حیا، عفاف و خانوادهمحوری است و این پدیدهها، امری تحمیلی بر فرهنگ عمومی کشور محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: به نمایندگی از مردم و با استفاده از ظرفیت شبکه ائمه جمعه سراسر کشور، تعامل با نخبگان و گفتوگو با مسئولان دستگاههای ذیربط، این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد تا راهکارهای مؤثر برای صیانت از فرهنگ عمومی کشور به اجرا درآید.
به گزارش فارس، حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری با اشاره به بیانات «امام شهید» درباره مسئله حجاب، بیان داشت: ایشان تأکید داشتند که این مسئله راهحل دارد و باید با مجموعهای از اقدامات ایجابی و سلبی، همراه با برنامهریزی دقیق، هنرمندانه و همهجانبه، برای حل آن اقدام کرد.
وی گفت: این مسئولیت بر عهده همه آحاد جامعه است و با توکل به خداوند متعال و همکاری همگانی، این مسئله قابل مدیریت و حل خواهد بود.
امام جمعه موقت تهران اربعین حسینی را رزمایشی عظیم، تاریخساز، تمدنساز و انسانساز توصیف کرد و گفت: این حماسه بزرگ جهانی به نام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) جلوهای بینظیر از حیات امت اسلامی بود و جلوه ویژه اربعین امسال، برافراشته شدن پرچم «یالثارات الحسین» و یاد و نام «امام مجاهد شهید» در مسیر این راهپیمایی
عظیم بود.
حجتالاسلام و المسلمین حاجعلیاکبری با قدردانی از ملت و دولت عراق اظهار داشت: از مردم عزیز عراق، دولت این کشور، عشایر، خادمان عتبات مقدسه و همه کسانی که با عشق و کرامت از زائران امام حسین(ع)، بهویژه زائران ایرانی، میزبانی کردند، صمیمانه تشکر میکنیم. این میزبانی کریمانه جلوهای از محبت به سیدالشهدا(ع) و عامل تحکیم وحدت امت اسلامی است و امیدواریم خداوند متعال به ملت عراق عزت، برکت و توفیق روزافزون عنایت فرماید.
وی با اشاره به فرا رسیدن روز خبرنگار، یاد و خاطره شهید محمود صارمی و همه خبرنگاران شهید را گرامی داشت و گفت: از تلاش و مجاهدت همه خبرنگاران، بهویژه خبرنگارانی که مراسم تشییع شهدا و امام شهید، آیینهای وداع، راهپیمایی اربعین و اجتماعات مردمی را هنرمندانه روایت و منعکس میکنند، صمیمانه قدردانی میکنیم؛ این روایتگری، ادامه رسالت حضرت زینب(س) در تبیین حقیقت است.
امام جمعه موقت تهران اربعین حسینی را رزمایشی عظیم، تاریخساز، تمدنساز و انسانساز توصیف کرد و بیان داشت: این حماسه بزرگ جهانی به نام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) جلوهای بینظیر از حیات امت اسلامی بود و جلوه ویژه اربعین امسال، برافراشته شدن پرچم «یالثارات الحسین» و یاد و نام «امام مجاهد شهید» در مسیر این راهپیمایی عظیم بود.
وی با قدردانی از ملت و دولت عراق اظهار داشت: از مردم عزیز عراق، دولت این کشور، عشایر، خادمان عتبات مقدسه و همه کسانی که با عشق و کرامت از زائران امام حسین(ع)، بهویژه زائران ایرانی، میزبانی کردند، صمیمانه تشکر میکنیم. این میزبانی کریمانه جلوهای از محبت به سیدالشهدا(ع) و عامل تحکیم وحدت امت اسلامی است و امیدواریم خداوند متعال به ملت عراق عزت، برکت و توفیق روزافزون عنایت فرماید.
حجتالاسلام و المسلمین حاجعلیاکبری با اشاره به فرا رسیدن روز خبرنگار، یاد و خاطره شهید محمود صارمی و همه خبرنگاران شهید را گرامی داشت و گفت: از تلاش و مجاهدت همه خبرنگاران، بهویژه خبرنگارانی که مراسم تشییع شهدا و امام شهید، آیینهای وداع، راهپیمایی اربعین و اجتماعات مردمی را هنرمندانه روایت و منعکس میکنند، صمیمانه قدردانی میکنیم؛ این روایتگری، ادامه رسالت حضرت زینب(س) در تبیین حقیقت است.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در «جنگ اخیر» شکست دیگری را به آمریکا تحمیل کرده و راهبردهای واشنگتن را با ناکامی مواجه ساخته است.
وی گفت: آمریکا در تحقق اهداف خود از جمله بازگشایی تنگه هرمز، محاصره دریایی، ایجاد اختلاف داخلی در ایران و حفظ مشروعیت بینالمللی ناکام ماند و همزمان با بحرانهای داخلی، کاهش محبوبیت رئیسجمهور آمریکا و افزایش اختلافات سیاسی در این کشور مواجه شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری همچنین با اشاره به برخی عملیاتهای آمریکا علیه اهدافی در منطقه، این اقدامات را نشانه ضعف و استیصال واشنگتن دانست و افزود: حمله به سکوهای صیادی، موکبهای اربعین و مناطق مسکونی، بیانگر ناتوانی آمریکا در دستیابی به اهداف راهبردی خود است.
وی با بیان اینکه ملت ایران تا تحقق حقوق خود عقبنشینی نخواهد کرد، گفت: جمهوری اسلامی با حفظ وحدت و اقتدار، مسیر خود را ادامه خواهد داد و در برابر دشمنان ایستادگی خواهد کرد.
پرچم خونرنگ، تمدنی و زمینهساز ظهور «یالثارات»
روی دوش ما آمد
سید احمد عبودتیان، دبیر جبهه مردمی انقلاب اسلامی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران گفت: روزگاری رسید که پرچم خون رنگ، پرچم تمدنی و پرچم زمینهساز ظهور، پرچم یالثارات روی دوش ما آمد و ندای آخرالزمانی یالثارات الحسین روی زبان ما جاری شده است. این خون مطهر چه کسی بود که غوغای یالثارات را به جان این ملت انداخت؟ غیر از آن نفس زکیه؟ غیر از آن امام مجاهد؟
وی با اشاره به شهادت رهبر انقلاب در تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران اظهار کرد: این بزرگترین و یکی از آخرین موهبتها و هدایتهای امام شهید به امت خود بود که ما را به عنوان امت منتقم خون حسین قلمداد کرد. امام شهید ما این پرچم را بعد از بنیانگذاری انقلاب توسط امام راحل، به این نقطه رساند. این خونخواهی در امتداد خونخواهی اباعبدالله الحسین است.
عبودتیان با بیان اینکه اولین کار امت باید افشای ظلم باشد گفت: ما نباید اجازه دهیم که این جنایت لاپوشانی شود. امروز در اکثر نقاط دنیا رد پای جنایت آمریکا به چشم میخورد. این باید یک حرف جهانی شود. باید از شبکه مجازی استفاده کنیم. افشای جنایت اولین گام امت در خونخواهی است.
دبیر جبهه مردمی انقلاب اسلامی بیان کرد: باید افکار عمومی جهانی را آگاه سازیم. بخشی دیگر قطع شریان اقتصادی است. ما در کشور خود محصولاتی را استفاده میکنیم که به این شریان اقتصادی باز میگردد. در ترکیه هم اینطور است. باید این جریان قطع شود. در مسئله تبیین باید مردمی سازی اتفاق بیفتد.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه گام دیگر خونخواهی را اقدامات حقوقی و قانونی دانست و گفت: یک لایه از این مبارزه و انتقام، جبهه حقوقی و قضائی است. این جبهه حقوقی باید شکل گرفته و به دستگاه قضائی کمک کند. هر بخشی از امت در این خونخواهی وظیفهای دارد. پزشک، بازاری، حقوقدان، روحانی و معلم.
عبودتیان گام دیگر خونخواهی را مطالبهگری دانست و با بیان اینکه هر اقدام قانونی نیازمند مطالبه مردمی است، اظهار کرد: مسئله اول اخراج آمریکا از منطقه است و مسئله دوم ما محو رژیم صهیونیستی است. آقای شهید ما بعد از شهادت حاج قاسم دستور اخراج آمریکا از منطقه را صادر کرد. مهمترین کار ما تبیین این مسئله است.