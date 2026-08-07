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کد خبر: ۳۳۵۶۰۸
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
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محسن رضایی:

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ تحمیلی با انتشار مطلبی، تصریح کرد: اجازه باز شدن مسیر دومی در تنگه هرمز را نخواهیم داد.
محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران در جنگ تحمیلی، روز جمعه 
(16 مردادماه) با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس درباره تحولات اخیر تنگه هرمز نوشت: اگر محاصره ادامه یابد، کشتی‌ها و نیروهای آمریکایی با خطرات و تلفات جدی رو‌به‌رو خواهند شد.
 ایالات متحده باید رفتار خود را تغییر دهد در غیر این صورت ما این وضعیت را تحمل نخواهیم کرد.
 ما هرگز اجازه باز شدن یک کریدور دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد.

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