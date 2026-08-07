دستگیری اعضای باندهای مسلح شرارت و اغتشاش در استان کرمان توسط وزارت اطلاعات

طی سلسله اقدامات اطلاعاتی-عملیاتی و مجاهدت‌های خاموش و شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان، یکی از عناصر اصلی همکار و تعداد ۲۰ نفر از مرتبطین سازمان جاسوسی موساد در شهرهای مختلف استان شناسایی و دستگیر شدند.

وزارت اطلاعات با صدور بیانیه‌ای از بازداشت مزدوران مرتبط با رژیم صهیونیستی و دستگیری اعضای باندهای مسلح شرارت و اغتشاش در استان کرمان خبرداد.

متن این اطلاعیه بدین شرح است:

بسمه تعالی

به استحضار شهروندان گرامی می‌رساند با استعانت از اهل بیت عصمت و طهارت، طی سلسله اقدامات اطلاعاتی-عملیاتی و مجاهدت‌های خاموش و شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان، یکی از عناصر اصلی همکار و تعداد ۲۰ نفر از مرتبطین سازمان جاسوسی موساد در شهرهای مختلف استان شناسایی و دستگیر شدند.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، عامل اصلی همکار موساد، اطلاعاتی از مراکز حساس و طبقه‌بندی شده در حوزه‌های نظامی، پدافندی را جمع‌آوری و برای سرویس جاسوسی رژیم کودک‌کش صهیونیستی ارسال نموده است.

هم چنین تعداد ۲۰ نفر دیگر از مزدوران مرتبط با موساد در فضای مجازی دستگیر ‌و تحقیقات پیرامون آنها ادامه دارد. برخی از این مزدوران در شناسایی و ارائه مختصات مراکز حساس و مهم امنیتی استان کرمان به سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی در زمان جنگ مشارکت فعال داشته‌اند.

علاوه‌بر این، در ادامه تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل کرمان در راستای تأمین امنیت مردمی، تعداد چهار نفر از اشرار مسلح در استان شناسایی و دستگیر شدند. از این اشرار مسلح تعدادی سلاح و مهمات جنگی و شکاری کشف و ضبط گردید.

همچنین در ادامه پیگیری برخورد قاطعانه با مزدوران فعال و اصلی کودتای دی ماه ۱۴۰۴، از ۵ نفر از عناصر دستگیر شده‌ معاند و مسلح کودتای نافرجام سال گذشته، تعداد ۴ قبضه سلاح جنگی، کشف و ضبط و جهت رسیدگی تحویل دستگاه قضائی گردید.

در پایان، فرزندان شما در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان، ضمن تقاضای دعا برای موفقیت در رؤیایی مستمر خویش با ایادی اردوگاه کفر، ظلم و تروریسم، انتظار دارند همچون گذشته، ما را در این رویارویی مداوم، با گزارش موارد مشکوک در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) یاری فرمایید.

اداره‌کل اطلاعات استان کرمان

۱۵ مرداد ۱۴۰۵

وزارت اطلاعات

انهدام ۴ هسته‌ عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری با دستگیری ۱۵ تروریست دیگر در جنوب شرق کشور

وزارت اطلاعات همچنین با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ۴ هسته‌ سازمان یافته وارداتی دیگر از گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی بهنگام ورود به کشور شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی پانزده نفر از اعضای اصلی تیم‌های عملیاتی وارداتی دستگیر و تعدادی سلاح کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه کشف و ضبط گردید.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

به‌ استحضار شهروندان گرامی می‌رساند در ادامه اقدامات آفندی-پدافندی سربازان گمنام امام‌زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان،

۴ هسته‌ سازمان یافته وارداتی دیگر از گروهک‌های تروریستی- تکفیری وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی به هنگام ورود به کشور شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، در سلسله عملیات‌های نیروهای اطلاعاتی استان در شهرستان‌های زاهدان، چابهار، ایرانشهر، خاش و تفتان، نیکشهر و قصرقند پانزده نفر از اعضای اصلی تیم‌های عملیاتی وارداتی دستگیر و تعدادی سلاح کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه کشف و ضبط گردید.

این مزدوران آمریکایی- صهیونیستی قصد اجرای پروژه‌ دشمن در ناامن‌سازی استان و ضربه به زیرساخت‌های اقتصادی، خدماتی، قضائی و... را داشتند.

پیش از این نیز چهار تیم تروریستی دیگر در نیمه اول تیرماه در کمین سربازان گمنام امام زمان(عج) و حافظان امنیت استان گرفتار شده بودند که به هلاکت دو تن و دستگیری ده نفر دیگر منجر شده بود.

با توجه به ادامه شرارت دشمن برای ایجاد ناامنی در استان، ابعاد مختلف این شبکه‌های تروریستی (از حیث مرتبطین احتمالی داخلی و...) همچنان تحت بررسی‌های اطلاعاتی تکمیلی قرار دارد.

در پایان ضمن تشکر مجدد از مردم همیشه در صحنه برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.

اداره‌کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان

۷ مرداد ماه ۱۴۰۵