به ادعای خبرگزاری رویترز قرار است که محموله‌ای شامل ۳۰۰ الی ۴۰۰ تیر موشک دوش پرتاب ضد هوائی از مدل‌های QW12 و FN16 ساخت چین در قراردادی به ارزش تقریبا ۶۰ الی ۷۰ میلیون دلار به ایران تحویل داده شود.

پس از پایان جنگ رمضان و ماجرای سرنگونی جنگنده اف۱۵ آمریکایی و عملیات امداد و نجات ارتش آمریکا که منجر به انهدام تعداد زیادی هواگرد این کشور شد، بحث خرید و نوسازی موشک‌های دوش‌پرتاب در محافل مختلف داخلی بسیار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت؛ موشک‌هایی نظیر وربا و ایگلا اس روسی از جمله گزینه‌های مطرح شده در گذشته

بودند.

اما مدتی پیش در ابتدا بحث فروش موشک‌های دوش پرتاب چینی FN6 به ایران مطرح شده بود که البته در گزارشی در سرویس دفاع و امنیت مشرق به آنها پرداخته شد.

حالا خبر جدیدتر به نقل از خبرگزاری رویترز روایت جدیدی از قرارداد بین ایران و چین در حوزه موشک‌های دوش پرتاب را مطرح می‌کند.

بر اساس گزارش این خبرگزاری قرار است که محموله‌ای شامل ۳۰۰ الی ۴۰۰ تیر موشک دوش پرتاب ضد هوائی از مدل‌های QW12 و FN16 ساخت چین در قراردادی به ارزش تقریبا ۶۰ الی ۷۰ میلیون دلار به ایران تحویل داده شود. در ادامه گزارش به معرفی این دو موشک خواهیم

پرداخت.

QW12؛ جانشین مناسبی برای سری میثاق

در کشور چین به صورت کلی دو سری از موشک‌های دوش پرتاب ضد هوائی تولید می‌شود که یک سری با کد QW و دیگری با کد FN شناخته می‌شود. واژه QW مخفف یک واژه چینی به معنی «پیشقراول یا جلودار» است. سری QW12 در حقیقت به عنوان یک مدل ارتقاءیافته از سری QW۲ ساخته شده است. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که سری میثاق ۲ ساخت ایران بر اساس طرح چینی QW2 ساخته شده است که موشک دوش پرتاب QW12 برد درگیری در حدود ۶ کیلومتر و ارتفاع درگیری آن در حدود ۴ کیلومتر است و در سیستم هدایت فروسرخ دو کاناله استفاده می‌کند که نسبت به مدل‌های قبلی تقویت خصوصا برای مقابله با اقدامات مقابل دشمن از جمله پرتابه‌های حرارتی موسوم به شراره تقویت شده است.

وزن کلی این موشک در حدود ۱۸ کیلوگرم و وزن سرجنگی آن ۱.۵ کیلوگرم است که از نوع شدیدالانفجار و ترکش‌شونده است. این موشک در صورت سفارش مشتری می‌تواند به دوربین حرارتی برای رزم شبانه نیز مجهز شود.

در حقیقت سامانه QW12 یک مدل ارتقاء‌یافته از مدل‌های اولیه این سری است که اولویت آن تقویت توانایی مقابله با اقدامات متقابل دشمن است. این سامانه علاوه ‌بر نیروهای مسلح چین در ارتش پاکستان نیز وارد خدمت شده

است.

FN16؛ گزینه مناسب برای شکار کروزها

اما دیگر گزینه مطرح شده توسط خبرگزاری رویترز موشک دوش پرتاب ضد هوائی سری FN16 است. واژه FN در این موشک مخفف یک واژه چینی به نام «کمان پرنده» است. موشک FN16 در حقیقت مدل ارتقاء یافته سری FN6 است که همان طور که اشاره شد قبل‌تر به عنوان گزینه مدنظر ایران معرفی شده بود.

اما وقتی به مشخصات و مختصات موشک FN16 نگاه می‌کنیم تقریبا مشخصات با سری QW12 نزدیک است غیر از یک مورد خاص که تفاوتی جالب و مهم را ایجاد می‌کند.

برد این موشک در حدود ۶ کیلومتر و ارتفاع درگیری آن ۴ کیلومتر است. سرعت آن در حدود ۲ ماخ و وزن کلی آن ۱۸ کیلوگرم و وزن سر جنگی آن ۲.۵ کیلوگرم از نوع شدیدالانفجار و ترکش‌شونده است. این مدل هم در صورت سفارش مشتری می‌تواند با دوربین حرارتی مجهز شود تا بتواند در رزم شبانه حضور مؤثری داشته باشد. اما مسئله مهم درخصوص این موشک سیستم هدایت آن است که از دو کانال بهره برده که یکی فروسرخ و دیگری فرابنفش است.

در بحث کاربران این موشک باید گفت که کشورهای چین‌، کامبوج و سودان از جمله کاربران اصلی این موشک هستند. این موشک همچنین در سودان و در جریان جنگ داخلی این کشور در اختیار نیروهای موسوم به واکنش سریع قرار گرفته و به احتمال زیاد از همان طریق و مثل موشک‌های دوش پرتاب سری FN6 به اوکراین نیز منتقل شده است.

به گزارش مشرق، در یک جمع‌بندی نهائی باید گفت که این خرید در حقیقت یک راه‌حل موقتی و پر کردن دست نیروهای داخلی با توانایی‌های روز دنیا در کنار موشکی مثل سری ایگلا S است تا در نهایت و از سال آینده میلادی بحث تحویل پیشرفته‌ترین موشک دوش پرتاب جهان یعنی وربا به نیروهای مسلح کشورمان آغاز شود.