پزشکیان دوباره مدعی شد زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، ذخایر انرژی کشور فقط تا آبان کفاف می‌داد و از این تاریخ به بعد سوخت برای چرخاندن نیروگاه‌ها نداشتیم.

به گزارش خط انرژی، پنجشنبه‌شب مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی ادعاهایی را مطرح کرد که نشان می‌دهد اطرافیان او در دولت اطلاعات نادرستی را به رئیس‌جمهور می‌دهند.

پزشکیان در این گفت‌وگوی یکطرفه در غیاب رسانه‌ها، دوباره مدعی شد که زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، ذخایر انرژی کشور فقط تا آبان کفاف می‌داد و از آن تاریخ به بعد سوخت برای چرخاندن نیروگاه‌ها نداشتیم. اما ادعای پزشکیان برای مقصر نشان دادن دولت سیزدهم در خاموشی‌های پاییز ۱۴۰۳، آدرس غلط است.

اولا، طبق نموداری که در فیلم گفت‌وگو درج شده، سطح ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها در شهریور ۱۴۰۳ هنگام آغاز دولت پزشکیان، یک و هشت دهم میلیارد لیتر یعنی رقمی بالاتر از مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ بوده است. در این بین، سال ۱۴۰۲ یک استثناست، زیرا موجودی ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها به دلیل قطع صادرات گاز ایران به ترکیه جهش یافته بود.

در هر صورت، پزشکیان نسبت به شهید رئیسی با موجودی گازوئیل بیشتری آغاز به کار کرد ولی برخلاف رئیسی نتوانست مانع خاموشی‌ها شود.

ثانیا طبق آمارها، از شهریور تا آبان‌ماه هر سال سطح ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها افزایش می‌یابد اما در سال ۱۴۰۳ کاهش یافت. این افت ذخایر از شهریور تا آبان ۱۴۰۳ که دیگر هر چه باشد تقصیر خود دولت پزشکیان است.

ثالثا، محسن پاک‌نژاد وزیر فعلی نفت در ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس، به مقصر نبودن دولت سیزدهم در خاموشی‌های آن سال اعتراف کرد و این اتفاق را گردن وزارت نیرو فعلی انداخت. وزارت نیرو هم خاموشی‌ها را گردن عدم تامین سوخت توسط وزارت نفت فعلی انداخت، پس هر خطایی که رخ داده، به خود دولت فعلی بازمی‌گردد.

همچنین پس از طرح مکرر این ادعا از سوی مسئولان دولت چهاردهم، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۱۱ دی ۱۴۰۳ این ادعاها را تکذیب و اعلام کرد: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور، بررسی حجم نفت‌گاز ذخیره‌شده در مخازن نیروگاه‌ها در سال ۱۴۰۳ با سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حاکی از این است که حجم نفت‌گاز ذخیره‌شده در اوایل شهریور سال ۱۴۰۳ (پایان دولت سیزدهم و شروع دولت پزشکیان) با میزان ذخایر سال‌های قبل یکسان بوده است.

گفتنی است در این بین اشتباه دولت چهاردهم این بود که تعمیرات پالایشگاه‌های گازی را در پاییز شروع کرد و گاز کمتری به نیروگاه‌ها داد. در حالی که در این مدت باید گاز بیشتری تحویل می‌شد تا گازوئیل بیشتری هم ذخیره شود. به همین خاطر، ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها نسبت به زمان تحویل دولت به جای اینکه بیشتر شود، کمتر شد.

اگرچه باید درباره روند تأمین سوخت نیروگاه‌ها منصفانه برخورد کرد و با توجه به وضعیت خاص کشور پس از شهادت شهید رئیسی نمی‌توان همه تقصیرها را بر گردن دولت چهاردهم انداخت، اما از ابتدای شهریورماه تا نیمه آبان 1403، مسئولان دولت چهاردهم هم نتوانستند این عقب‌ماندگی را جبران کنند تا جایی که سطح ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها به زیر 40 درصد رسید. این در شرایطی است که نیمه آبان‌ماه سال 1402، سطح ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها بیش از

80 درصد بوده است.

در واقع آن‌طور که آمار بیان می‌کند علت قطعی برق خانگی در پاییز و زمستان نه جلوگیری از مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها که ناتوانی و فرصت‌سوزی دولت چهاردهم در تأمین ذخیره گازوئیل نیروگاه‌ها در شهریور تا آبان 1403 بود.

توجیه خطای بزرگ ارزی

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود باز هم مدعی شد اگر ارز ترجیحی را حذف نمی‌کردیم، در زمان جنگ قحطی پیش می‌آمد. او همچنین گفت که با اجرای این طرح زمینه فساد را از بین بردیم.

حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اظهارات نوشت: «آقای رئیس‌جمهور محترم، به شما اطلاعات غلط دادند که اگر ارز را گران نمی‌کردیم، قحطی می‌شد.

اولاً، بر اساس میزان ارزهای تامین شده برای کالاهای اساسی در سال گذشته، ارز به اندازۀ کافی وجود داشت و می‌توانستیم ارز کالاهای اساسی را بدون تغییر قیمت آن تامین کنیم.

ثانیاً، حال که ارز را گران کردید و درنتیجه تورم و نارضایتی در جامعه ایجاد کردید و کالابرگ یک میلیون تومانی را (از محل اختلاف ارز ۲۸۵۰۰ تا ۱۱۲ هزار تومان) آن هم فقط برای کالاهای اساسی تامین کردید، اکنون بفرمایید کالابرگ مسکن، خودرو و لوازم خانگی و سایر کالاهای چند برابر شده را چه زمانی پرداخت خواهید کرد؟! مردم را ساده‌لوح فرض نکنید!»

گفتنی است پزشکیان پیش از این هم سخنان مشابهی را درباره حذف ارز ترجیحی مطرح کرده بود. بعد از آن سخنان بود که محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج در گفت‌وگویی اعلام کرد که رئیس‌جمهور بابت اظهاراتش درباره ارز ترجیحی در یک جلسه غیررسمی عذرخواهی کرده است.

لازم به ذکر است که اینها تنها ادعاهای مخدوش رئیس‌جمهور نبوده است. پزشکیان در بخش دیگری از مصاحبه تلویزیونی خود گفت چون ایران خودرو را خصوصی‌سازی کردیم و مقاومت‌ها زیاد بود، همتی را استیضاح کردند!

از قضا این ادعا هم اشتباه است، چرا که استیضاح همتی بیش از هر عاملی، به همان سیاست ارزی مخرب دولت باز می‌گردد. همتی در زمان حضور در وزارت اقتصاد، فرمان اقتصادی دولت را به سمت شوک ارزی چرخاند و با انفجار در بازار ارز، گرانی سنگینی به بازارهای مختلف سرازیر کرد که نتایج آن تا امروز پابرجاست.