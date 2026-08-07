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کد خبر: ۳۳۵۶۰۱
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
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حمله سایبری گسترده به بورس آمریکا

هراس از حملات سایبری گسترده به صندوق‌های پوشش ریسک در هفته جاری، وال‌استریت را لرزاند و میلیاردرهای پشت‌پرده را به خرج‌ کردن رکوردشکن برای ارتقای امنیت دیجیتال واداشت.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، منابع آگاه از هراس گسترده در میان سرمایه‌گذاران نهادی خبر می‌دهند.
موج حملات سایبری بی‌سابقه در هفته جاری که حساب‌های چندین صندوق پوشش ریسک (هج‌فاند) را هدف قرار داد، نشان داد که دیگر هیچ دارایی دیجیتالی، حتی برای ثروتمندترین چهره‌های پشت پرده، در امان نیست.  این رویداد نه تنها باعث افت موقتی شاخص‌ها و جلسات اضطراری در طبقات بالای ساختمان‌های منهتن شد، بلکه میلیاردرهای خفاش‌صفت را متقاعد کرد که دوران «سپرهای حداقلی» به پایان رسیده است. بر اساس گزارش‌های محرمانه، بودجه‌های کلانی برای خرید جدیدترین تجهیزات امنیتی و استخدام هکرهای کلاه‌سفید اختصاص یافته است. تحولی که تحلیلگران آن را «بزرگ‌ترین مهاجرت سرمایه از سمت سود به سمت امنیت در دهه اخیر» می‌نامند.

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