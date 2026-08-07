مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر با اشاره به الگوی مصرف برق مشترکان خانگی گفت: حدود سه‌چهارم مشترکان زیر الگو مصرف می‌کنند، اما از سوی دیگر، دو درصد مشترکان با مصرف بیش از دو برابر الگو، سهمی

۱۰ درصدی از مصرف برق خانگی دارند.

به گزارش ایسنا، همزمان با افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در روزهای گرم سال، مدیریت مصرف انرژی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی که مسئولان صنعت برق بر ضرورت همراهی همه مشترکان برای عبور از دوره اوج مصرف تأکید دارند. در این میان، بررسی الگوی مصرف مشترکان خانگی نشان می‌دهد بخش عمده مردم در محدوده الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کنند، اما سهم گروه کوچکی از مشترکان پرمصرف از مصرف برق قابل توجه است.

در این زمینه «عبدالامیر یاقوتی» مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر با اشاره به وضعیت مصرف برق در بخش خانگی اظهار کرد: حدود

۷۵ درصد جامعه زیر الگوی مصرف قرار دارند. به این معنا که حدود سه‌چهارم مشترکان کمتر از سطح تعیین‌شده به‌عنوان الگوی مصرف برق استفاده می‌کنند. وی افزود: حدود

۱۵ درصد مشترکان بین الگو تا یک‌ونیم برابر الگو مصرف دارند، هشت درصد بین یک‌ونیم تا دو برابر الگو مصرف می‌کنند و حدود دو درصد نیز بیش از دو برابر الگو مصرف دارند.

یاقوتی درباره سهم هر یک از این گروه‌ها از مصرف برق بخش خانگی گفت: حدود ۵۲ درصد مصرف برق بخش خانگی مربوط به همان ۷۵ درصد مشترکانی است که در محدوده الگو مصرف می‌کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: 15 درصد مشترکانی که بین الگو تا یک‌ونیم برابر الگو مصرف دارند، حدود ۱۸ درصد مصرف بخش خانگی را به خود اختصاص می‌دهند و سهم هشت درصد مشترکانی که بین یک‌ونیم تا دو برابر الگو مصرف دارند نیز حدود ۱۷ درصد است.

به گفته وی، در این میان، حدود دو درصد مشترکان بیش از دو برابر الگو مصرف می‌کنند، اما سهم آنها از مصرف برق بخش خانگی به حدود ۱۰ درصد می‌رسد.

همه پرمصرف‌ها لزوماً بدمصرف نیستند

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر درباره مشترکان بسیار پرمصرف گفت: نمی‌توان همه مشترکان پرمصرف را ذاتاً بد مصرف دانست. ممکن است برخی از آنها به دلیل شرایط خاص خانه، تعداد افراد، نوع تجهیزات یا عوامل دیگر، مصرف بیشتری داشته باشند و بنابراین نمی‌توان همه را با یک چوب راند.

وی ادامه داد: با این حال، در برخی موارد ممکن است برق یا سایر منابع انرژی بیش از نیاز مصرف شود؛ برای مثال، استفاده بیش از اندازه از سیستم‌های سرمایشی می‌تواند یکی از مصادیق مصرف غیرضروری باشد.

یاقوتی با اشاره به سیاست‌های صنعت برق برای مشترکان بسیار پرمصرف اظهار کرد: یکی از اقدامات در مرحله نخست، اعمال تعرفه‌های مربوط به مشترکان پرمصرف است. در میان حدود دو درصد مشترکان پرمصرف نیز، حدود نیم درصد نزدیک به پنج برابر الگو مصرف دارند؛ گروهی که تعداد بسیار محدودی هستند، اما مصرف بالایی دارند.

وی افزود: برای این گروه، قبض برق می‌تواند به ازای هر کیلووات، حدود ۴۰ برابر تعرفه یک مشترک معمولی که در محدوده الگو مصرف می‌کند، صادر شود و طبیعتاً رقم قبض این مشترکان بالا خواهد بود.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر همچنین به نقش تجهیزات هوشمند در مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت: بیش از هفت میلیون کنتور هوشمند در شبکه نصب شده است که این تجهیزات تنها برای مدیریت مصرف از سوی صنعت برق نیستند، بلکه به خود مشترک نیز کمک می‌کنند وضعیت مصرفش را مشاهده و مدیریت کند.

یاقوتی ادامه داد: همان‌طور که برخی تجهیزات در خانه میزان مصرف یا تغییرات جریان را نشان می‌دهند و افراد متوجه می‌شوند کدام وسیله مصرف بیشتری دارد، کنتور هوشمند نیز می‌تواند مانند داشبورد و آمپر خودرو عمل کند و وضعیت مصرف را به مشترک نشان دهد تا بتواند مصرف خود را تنظیم کند. به گفته وی، مشترکان می‌توانند با مراجعه به اپلیکیشن «برق من»، مصارف قبلی و منحنی بار خود را مشاهده کنند. مشترکانی که دارای لوازم اندازه‌گیری هوشمند هستند نیز می‌توانند تقریباً هر سه تا چهار ساعت وضعیت مصرف خود را رصد کرده و در صورت نیاز، نحوه مصرف را تغییر دهند. در کنار اقدامات صنعت برق، رعایت برخی نکات ساده از سوی مشترکان نیز می‌تواند در مدیریت مصرف مؤثر باشد.

خاموش کردن لامپ‌های اضافه، خاموش کردن تلویزیون و سایر وسایلی که مورد استفاده نیستند و جلوگیری از مصرف غیرضروری، از جمله اقداماتی است که اگر به‌صورت جمعی از سوی مردم انجام شود، می‌تواند به مدیریت مصرف کمک کند.