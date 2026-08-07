یاری از حسین(ع) زمان(حدیث دشت عشق)

بسیجی شهید سید‌ ابوالفضل شیخ‌زاده سراجه آذر سال ۱۳۴۷، در یکی از روستاهای شهیدپرور قم به نام سراجه به دنیا آمد که بعداً خانواده از روستا به شهر مقدس قم مهاجرت کردند. در دوران دفاع مقدس، با وجود موانع و مخالفت‌ها اما با تلاش‌های فراوان توانست در سن ۱۶سالگی عازم جبهه‌های حق علیه باطل شود. پس از حضور در عملیات کربلای ۲، در ۲۴ مردادماه سال ۱۳۶۴ در منطقه چنگوله به فیض شهادت نائل آمد، ولی پیکرِ پاکش در جبهه باقی ماند و جاوید‌الاثر شد. پیکر پاک شهید سید‌ ابوالفضل شیخ‌زاده سراجه، پس از ۳۰ سال، روز جمعه ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۴، پس از اقامه نماز جمعه از حرم حضرت معصومه(س) به سمت گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر(ع) قم تشییع و در کنار دیگر شهیدان آرام گرفت. شهید سید‌ ابوالفضل شیخ‌زاده سراجه در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «به برادرانم توصیه می‌کنم که وقتی به تکلیف رسیدند برای یاری اسلام به‌پاخیزند و به دوستان و آشنایان وصیت می‌کنم در جبهه‌ها حضور مؤثر داشته باشید. به آن کسانی که پای منبرها می‌نشینند و می‌گویند ‌ای کاش در آن زمان بودیم و در سرزمین کربلا حسین بن علی(ع) را یاری می‌کردیم بگویید: کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، همین حال به ندای «هل من ناصر ینصرنی» حسین زمان لبیک گفته و به جبهه‌های نبرد بشتابید. شعار با عمل فایده دارد و از شما خواهش دارم که وصیت‌نامه‌ام را در حضور مردم بخوانید. امام گفت: راه قدس از کربلا می‌گذرد؛ ان‌شاءالله اول راه کربلا و بعد راه قدس را باز خواهیم کرد.»