بلاتکلیفی نیمکت تیم ملی فوتبال در فاصله 5 ماه تا جام ملتها برای قهرمانی در آسیا، فرصت آزمون و خطا نداریم
سرویس ورزشی-
جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ دی ماه سال جاری در عربستان برگزار میشود و اکنون تنها حدود پنج ماه تا آغاز این رقابتها باقی مانده است. در چنین شرایطی، ادامه بلاتکلیفی درباره نیمکت تیم ملی میتواند زمان ارزشمندی را از برنامه آمادهسازی ایران بگیرد.
معادلات مربوط به نیمکت تیم ملی فوتبال ایران در روزهای اخیر وارد مرحله تازهای شده است به طوری که بنا بر اعلام خبرگزاری مهر برخی از اعضای هیئترئیسه فدراسیون فوتبال که تا چندی پیش در زمره مخالفان ادامه همکاری با امیر قلعهنویی قرار داشتند، حالا موضعی متفاوت اتخاذ کردهاند. این تغییر نگاه پس از آن شدت گرفت که طی چند روز گذشته رایزنیها و گفتوگوهای متعدد میان اعضای هیئترئیسه به وجود آمد تا بحث تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی بزرگسالان یکی از مهمترین مباحثه بین آنها باشد که نتیجه این رایزنیها، تغییر تدریجی فضای تصمیمگیری در هیئترئیسه بوده است؛ به گونهای که برخی از مخالفان سابق، با این استدلال که ثبات فنی میتواند شانس موفقیت تیم ملی در جام ملتهای آسیا را افزایش دهد، به جمع موافقان ادامه همکاری با قلعهنویی نزدیک شدهاند.
هرچند هنوز تصمیم رسمی درباره آینده نیمکت تیم ملی اعلام نشده است، اما فضای موجود در فدراسیون نسبت به هفتههای گذشته تفاوت محسوسی پیدا کرده و کفه ترازو بیش از گذشته به سود ادامه حضور امیر قلعهنویی تا پایان جام ملتهای ۲۰۲۷ عربستان سنگینی میکند. موضوعی که در صورت تداوم این روند، میتواند هرگونه بحث درباره تغییر کادر فنی را دستکم تا پایان این رقابتها از دستور کار خارج کند.
جام ملتها نزدیک است
تغییر موضع برخی اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درباره ادامه همکاری با امیر قلعهنویی، نشان میدهد تصمیمگیری درباره آینده کادر فنی به یکی از مهمترین موضوعات فوتبال ایران تبدیل شده است؛ اما فارغ از اینکه سرانجام چه تصمیمی گرفته خواهد شد، یک نکته از خود تصمیم مهمتر است و آن هم اینکه این تصمیم باید هرچه سریعتر اتخاذ شود.
جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ دی ماه سال جاری در عربستان برگزار میشود و اکنون تنها حدود پنج ماه تا آغاز این رقابتها باقی مانده است. در چنین شرایطی، ادامه بلاتکلیفی درباره نیمکت تیم ملی میتواند زمان ارزشمندی را از برنامه آمادهسازی ایران بگیرد. اگر قرار است قلعهنویی بماند، باید هرچه زودتر برنامه آمادهسازی او تصویب و اجرا شود و اگر قرار است تغییر ایجاد شود، سرمربی جدید نیز باید فرصت کافی برای شناخت بازیکنان، انتخاب دستیاران و برگزاری اردوهای هدفمند داشته باشد.
تیم ملی در جام جهانی با وجود سه تساوی متوالی و ناکامی در صعود از مرحله گروهی، نمایشی ارائه کرد که میتواند مبنای امیدوارکننده ای برای آینده باشد. بنابراین، انتظار از این تیم در جام ملتهای آسیا دیگر صرفاً صعود از گروه یا رسیدن به جمع چهار تیم نیست. با توجه به ظرفیت بازیکنان و تجربهای که تیم ملی در سالهای اخیر به دست آورده، رسیدن به فینال و حتی تلاش برای کسب قهرمانی، هدفی منطقی و قابل مطالبه است. رسیدن به چنین هدفی نیز از روزهای آغاز مسابقات ممکن نمیشود؛ برنامه قهرمانی باید از همین امروز تنظیم شود.
در این میان، فدراسیون فوتبال باید درباره ادامه یا پایان همکاری با کادر فنی، ارزیابی دقیق و فنی داشته باشد. عملکرد تیم ملی باید با شاخصهای روشن، داده های فنی، کیفیت بازی، نتایج، عملکرد برابر رقبای قدرتمند، میزان پیشرفت بازیکنان و توانایی کادر فنی در مدیریت مسابقات سنجیده شود. تصمیمی با این اهمیت نباید تحت تأثیر فضای رسانهای یا برخی تحلیلهای انحرافی قرار گیرد. تحلیلهایی که گاهی صرفاً به دلیل ایرانی بودن کادر فنی، معیار ارزیابی را تغییر میدهند.
در نهایت، مسئله فقط «قلعهنویی بماند یا نماند» نیست. مسئله این است که فدراسیون فوتبال به موقع، شفاف و بر اساس ارزیابی فنی تصمیم بگیرد. اگر ثبات انتخاب نهائی است، باید از همین حالا برای قهرمانی در آسیا برنامهریزی کرد و اگر تغییر انتخاب می شود، نباید حتی یک روز دیگر برای آغاز مسیر جدید از دست برود زیرا جام ملتها و موفقیت در آن منتظر تصمیم فدراسیون نمی ماند.
برنامه دیدارهای ایران در جام ملتهای آسیا
در جام ملتهای آسیا 2027، ایران پس از نخستین بازی با چین در روز 19 دی سه روز استراحت خواهد داشت و سپس 28 دی به مصاف قرقیزستان خواهد رفت و سپس چهار روز استراحت خواهد کرد تا 28 دی رودرروی سوریه قرار خواهد گرفت تا در آخرین بازی مرحله گروهی به میدان برود. باتوجه به اینکه بازیکنان لژیونر تنها چند روز قبل از شروع تورنمنت به تیم ملحق خواهند شد، این سه بازی فرصت خوبی برای هماهنگی آنها خواهد بود.
همچنین بر این اساس فصل بعدی رقابتهای لیگ برتر ایران هم احتمالا از هفته اول دی ماه تعطیل خواهد شد تا ایران با دو هفته اردو وارد جام ملتها شود و احتمالا برای شروع دوباره لیگ برتر باید منتظر اواخر آبان ماه بود چرا که در صورت صعود ایران تا نیمه نهائی، تیم ملی تا اواسط دیماه در عربستان خواهد ماند.